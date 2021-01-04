Россияне получили 458 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что гражданам России, попадающим в 2020 году под незаконное уголовное преследование, выплачены компенсации более чем на 458 миллионов рублей.

- Работа уполномоченного в цифрах: 2020 год - 458,3 миллиона компенсационных выплат лицам, подвергнутым незаконному уголовному преследованию, - цитирует агентство РИА Новости слова Татьяны Москальковой.

Ранее указывалось, что российские суды и в 2019 году принимали такие решения, они постановили выплатить более 433 миллионов рублей россиянам, необоснованно обвиненным в совершении преступлений.