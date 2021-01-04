Российская ракета "Союз" заняла второе место в мире по числу пусков

При запусках космических аппаратов в 2020 году использовались ракеты-носители 29 типов и семейств. Впрочем, как подчеркивают эксперты, данная классификация даёт лишь общее представление об используемых носителях.

В лидерах - ракета Falcon-9 американской компании SpaceX. В течение года были запущены 25 ракет. Все пуски успешные. А в 23 случаях первая ступень носителя была успешно возвращена на Землю.

На втором месте российский "Союз" (в вариантах 2.1а, 2.1б и СТ-А). За год состоялось 15 пусков этой легендарной ракеты, наследницы "Семёрки". При этом ракета запускалась с четырёх различных космодромов - из Плесецка, с Байконура, с Восточного и из Куру. Все пуски также были успешными.

Замыкают первую "тройку" китайские "Чанчжэн-2" в версиях C, D и F. Они стартовали 11 раз.

Остальные носители использовались гораздо реже. Так, ракеты "Чанчжэн-3" в версии В запускалась 8 раз. Один старт был неудачным. Ракета Electron стартовала 7 раз (один пуск был аварийным), ракета-носитель "Чанчжэн-4" - 6 раз, американская РН Atlas-5 - 5 раз и т.д.

В минувшем году арсенал средств выведения пополнил ряд новых ракет. Правда, не все у всех получилось. Так, потерпели аварии частные ракеты LauncherOne от компании Virgin Orbit и Astra Rocket от одноименной американской компании. Неудачным был и первый пуск новой версии китайской ракеты "Чанчжэн-7" с криогенной ступенью, сообщают "Новости космонавтики".

Успешными оказались первые полёты иранской ракеты "Куасид", китайских ракет "Чанчжэн-8" и "Церера-1".

Напомним: в ушедшем году совершила свой второй полёт российская ракета-носитель "Ангара-А5". Это второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск "Ангары-А5". На геостационарную орбиту (36 тысяч километров) был выведен массо-габаритный макет массой около 2,4 тонны. Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо. В семейство "Ангары" входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".