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04.01.2021 12:26
Рубрика: Культура

Российские мультфильмы попали в лонг-лист "Оскара"

Текст: Сусанна Альперина
Американская киноакадемия опубликовала квалификационный список короткометражных анимационных фильмов. Всего в нем 96 картин. В список попали российские мультфильмы "Мой галактический двойник Галактион" режиссера Саши Свирского и анимационная лента Кирилла Хачатурова "Голый".
Фото: EPA/TANNEN MAURY Фото: EPA/TANNEN MAURY
Фото: EPA/TANNEN MAURY
Фото: kinopoisk.ru
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В феврале 2020-го года мультфильм "Мой галактический двойник Галактион" был отобран в конкурс короткометражных фильмов "Берлинале", где и состоялась его мировая премьера. Он оказался самым коротким среди всех конкурсных фильмов. Тогда участникам, гостям смотра и зрителям картину представили: режиссер Саша Свирский, продюсер Александр Герасимов, композитор Алексей Просвирнин и исполнительный продюсер Надежда Свирская.

Затем фильм принял участие в более чем 40 международных фестивалях, включая Индустриальное издание "Бюлетень кинопрокатчика" считает, что в том числе участие в престижном Annecy International Animated Film Festival (его еще называют "анимационным "Оскаром") и приз за "Лучший анимационный фильм" болгарского кинофестиваля In The Palace во многом повлияли на то, что "Мой галактический двойник Галактион" претендует на "Оскар". Далее остается следить за тем, попадут ли российские мультфильмы в шорт-лист номинантов.

Саша Свирский - художник и режиссер, снимает короткометражные анимационные фильмы, экспериментируя с различными техниками. В его фильмографии такие картины, как "Как скала" (2009), "Гость на коне" (2012), "Чепурнас" (2012), "Муравьиные песни" (2014), "Танзонк" (2015), "Урожай" (2015), "9 способов нарисовать человека" (2016), "Про бабу, которая хотела улететь" (2018), "Девственный ветер" (2018) и другие. Многие ленты отмечены фестивальными наградами.

Кирилл Хачатуров - выпусник Московской школы нового кино. Он работает в технике компьютерной анимации 3D и придумал целый мир под названием "Протокорба" (так назывался его первый фильм), населенный удивительными неуклюжими героями с грушеобразными фигурами и задумчивыми лицами.

Культура Кино и ТВ Наше кино "Оскар"-2021

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