Рост наличных рублей в России обновил рекорд за десять лет

Объем наличных в России по итогам 2020 года может увеличиться на 2,5-2,8 трлн рублей, превысив уровень 13 трлн рублей. Об этом сообщил РБК.

За 11 месяцев прошлого года объем наличных в России увеличился на 2,3 трлн руб., или 21,7%, по сравнению с 10,62 трлн руб. на 1 января 2020 года. На 1 декабря 2020 года, по данным ЦБ, объем наличных в России уже составлял 12,92 трлн рублей. В декабре через банковскую систему в обращение поступило еще 522,2 млрд рублей наличными.

Такого роста наличных денег, более чем на 20%, не наблюдалось минимум с 2010 года. Тогда приток наличных составил 1,16 трлн рублей, на 25,1% больше чем в 2009 году. По итогам 2020 года рост также составит 24,5-25%.