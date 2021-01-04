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Рубрика: В мире

Саудовская Аравия откроет границы с Катаром перед саммитом стран залива

Саудовская Аравия откроет границы с Катаром перед саммитом лидеров стран Персидского залива, который состоится во вторник, 5 января. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах.

Фото: AFP/FAYEZ NURELDINE
Саудовская Аравия закрыла границы из-за мутации коронавируса

Границы между вышеобозначенными странами были закрыты в течение 3,5 лет. Кувейт выступал посредником в конфликте между Катаром и его соседями по региону, который начался в 2017 году.

"По итогам телефонного разговора между эмиром Кувейта и эмиром Катара, а также наследным принцем Саудовской Аравии было достигнуто соглашение об открытии воздушной, сухопутной и морской границ между Катаром и Саудовской Аравией, начиная с вечера понедельника", - сказал ас-Сабах по национальному телевидению Кувейта.

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