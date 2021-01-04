Шесть историй успеха, которые доказывают: мы реально помогаем школьникам сделать карьеру.

"Российская газета" и МГИМО проводят совместную олимпиаду, которая дает серьезные льготы для поступления в вузы. В 2021 году нашей совместной олимпиаде исполняется 10 лет. За это время в ней приняли участие более 20 тысяч школьников, более 200 дипломантов стали студентами МГИМО. Мы нашли наших первых лауреатов - победителей и призеров, которые участвовали в олимпиаде десять лет назад и рассказываем, как сложилась их жизнь.

Среди первых дипломантов совместной Олимпиады есть и действующие дипломаты, получившие в МГИМО профильное образование и поступившие на службу в МИД России: Максим Авраменко, Петр Артемьев, Владимир Цай.

Все трое ещё в школе готовились к поступлению в МГИМО, где отлично учились и в бакалавриате, и в магистратуре, овладели несколькими иностранными языками. Всем троим уже присвоены дипломатические ранги. Так что, кто знает, может быть, именно среди наших лауреатов есть будущий министр иностранных дел?

А вот еще призеры нашей олимпиады, которые выбрали другие ведущие вузы.

Руслан Надтока. Руководитель Центра внешних коммуникаций Института цифрового развития Министерства науки и высшего образования России, аспирант факультета госуправления МГУ.

К 25 годам у Руслана за плечами опыт работы в Правительстве Москвы, также он был в составе рабочей группы и проектного офиса Аналитического центра при Правительстве России, участвовал в разработке и проведении мониторинга санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией (того самого, который мы наблюдаем в ежедневных сводках на всех гаджетах). А еще он - автор монографии по частным военным компаниям и их роли в современных вооруженных конфликтах.

- Я из Владимира, из самой обычной школы, никаких репетиторов у меня не было. За время учебы сменил семь школ. Может быть, из-за этого научился быстро включаться в работу. Всегда интересовался историей, политологией. У меня дед служил в 1968 году в Праге, потом - в Польше, моя мама родилась там, так что многие исторические события для меня - почти семейные. Об олимпиаде рассказали родители, я решил поучаствовать. До сих пор помню, какой вопрос попался мне на очном туре - Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел СССР. А это мой любимый персонаж. У деда о нем много литературы было…

Олимпиада дает школьникам большие возможности. Все ставят себе задачи, но иногда боятся сказать об этом. Олимпиада помогает показать себя. Хочу обратиться к организаторам олимпиады: не бросайте это дело!

Сергей Зарочинцев. Фото: из личного архива

Сергей Зарочинцев. У Сергея за плечами к 25 годам уже четыре университета! МГЮА им. Кутафина, Государственный Университет управления, Вышка и Университет Турина. Как ему это удалось? Дело в том, что в МГЮА и университете управления он учился практически одновременно. В юридической академии - на дневном, а в ГУУ - на вечернем. В Вышке он закончил магистратуру, а в Турине был на стажировке. Сейчас Сергей учится в аспирантуре Вышки и работает в Агентстве инноваций города Москвы. И еще одна деталь: наш дипломант владеет тремя языками - английским, итальянским и испанским.

- У меня отец, дед и прадед - офицеры, а мама с детства учила читать, поэтому дома всегда был культ знаний и спорта. Где-то в 4-м или 5-м классе дед подарил мне "Воспоминания и размышления" Г.К. Жукова, и жизненный путь маршала стал для меня ориентиром. В 9-10 классах я тратил на ежедневную подготовку к олимпиадам в среднем 4-5 часов в будние дни и полностью выходные, в 11 классе - все свободное время. Поэтому основной фактор победы - дисциплина участника. Дисциплина важна и для подготовки к ЕГЭ, но в олимпиадном "движении" она должна быть как в армии. Честно говоря, отдельные аспекты нашего школьного образования порой мешали (пришлось даже перейти в другую школу в 11-м классе), так как участие в олимпиадах однозначно требует гибкости учебного плана.

Виолетта Букенгольц. Выпускница магистратуры РГГУ. Сейчас Виолетта работает на подготовительном факультете МГУ - преподает русский язык студентам из Китая, Кореи, Америки и других стран, которые собираются поступать на гуманитарные факультеты МГУ.

- Помню, сначала испугалась принимать участие в олимпиаде, казалось, что нереально будет пройти заочный этап. Помню, даже на уроках в школе тайком читала статьи или учебную литературу.

Виолетта Букенгольц сос своими студентами. Фото: из личного архива

Хотела бы посоветовать школьникам и будущим абитуриентам не бояться трудностей, пробовать свои силы. Даже если кажется, что это вам не по зубам, не отказывайтесь попытать счастье, ведь если действительно к чему-то стремишься, то обязательно добьешься своей цели.

Зарегистрироваться для участия в совместной олимпиаде можно прямо сейчас.