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Рубрика: В мире

СМИ: Трамп призывал госсекретаря Джорджии пересчитать голоса

Американское издание Washington Post опубликовало запись разговора, в ходе которого президент США Дональд Трамп призывает госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Некоторые слова Трампа звучат как угроза. "Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста, - заявляет нынешний президент США. - Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли штат".

Трамп не признает поражение на американских выборах. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

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