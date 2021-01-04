Снижение цен на вторичном рынке жилья может продлиться несколько лет

Стоимость вторичной недвижимости следует за ценами на новостройки. Сыграли роль перераспределение спроса (покупатели новостроек обратились на вторичный рынок как из-за цен, так и из-за дефицита подходящих им квартир на первичном рынке) и снижение ипотечных ставок.
Потенциал для значительного роста стоимости вторичных квартир исчерпан, считают специалисты ИНКОМ-Недвижимость. Наиболее вероятно, что в 2021-м году средние показатели останутся примерно на том же уровне, что и сейчас. Менее вероятный прогноз - колебания цен в диапазоне от -5% до +5%. Это может зависеть от состояния экономики, ставок по ипотеке и доходности банковских вкладов. Кроме того, в случае дальнейшего роста цен вторичный рынок начнут покидать покупатели-инвесторы. Средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче ее в аренду увеличился с 16 лет в конце 2019 года до 19,5 лет в декабре 2020-го. Стоимость жилья выросла, а арендные ставки несколько уменьшились.
Ситуация сейчас похожа на ту, которая была в конце 2014 года, отмечает директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома - тогда резкий скачок спроса тоже привел к повышению цен на жилье, но после этого наступил спад, после чего цены очень постепенно снижались в течение трех лет.
Не исключено, что через год-два те, кто сейчас покупает жилье в инвестиционных целях, разочаруются в этом и выставят квартиры на продажу, считает основатель сервиса Realiste Алексей Гальцев. Это затоварит рынок и вызовет стагнацию.
В то же время на вторичный рынок сейчас уходят покупатели, присматривавшиеся к новостройкам, отмечает управляющий партнер "Метриум" Мария Литинецкая. Из-за роста цен на новостройки покупатели все чаще рассматривают вторичные квартиры, даже несмотря на более высокие ставки по ипотеке в этом сегменте.
Спрос на вторичном рынке также ограничивается дефицитом предложения, отмечают специалисты портала "Индикаторы рынка недвижимости" - предложение сжалось до такой степени, что люди не могут найти ничего для себя подходящего по цене и качеству.