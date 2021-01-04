Советник Байдена заявил о готовности США договориться с РФ по СНВ-3

Избранный президент США Джо Байден и его команда готовы вести переговоры с Россией и в кратчайшие сроки договориться о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, более известного как СНВ-3. Об этом заявил советник по нацбезопасности Байдена Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Он напомнил, что срок действия этого соглашения истекает в феврале 2021 года, всего через пару недель после того, как состоится инаугурация Байдена и его команда приступит к работе, поэтому новая администрация незамедлительно займется этим вопросом. Как подчеркнул Салливан, продление договора "в интересах самих США".

"Я уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие", -отметил советник Байдена, напомнив, что даже в период "холодной войны" обе страны находили возможность договориться по вопросам контроля за вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

При этом Салливан не удержался от укола в адрес России. По его словам, Москва может стоять за недавней крупной атакой хакеров на американские правительственные учреждения. И новые власти США заставят виновников заплатить высокую цену за свои действия. Примечательно, Белый дом таких обвинений не выдвигал.