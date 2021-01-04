Создан прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд

Сотрудники Национального исследовательского центра нанотехнологий Билькентского университета ("UNAM") разработали диагностический прибор, позволяющий обнаруживать коронавирус SARS-CoV-2 за десять секунд. Об изобретении сообщается на сайте образовательного центра.

В основе прибора, получившего название Diagnovir, лежит оптическая система. Образец слюны, взятый у пациента, смешивается со специальным раствором и помещается в аппарат. В случае, если биосенсорное устройство выявляет присутствие патогенна, свечение оптической системы изменяется.

- Присутствие вирусных частиц определяется по флуоресцентному сигналу. С точки зрения забора образцов система кажется предпочтительнее, чем мазки из ротоглотки и носоглотки. Также, в отличие от тестов ПЦР наша диагностика основана не на репликации образцов, а на обнаружении наличия или отсутствия вирусов с помощью высокоточных оптических методов, - говорится в пресс-релизе.

По словам ученых, работы над созданием аппарата длились семь месяцев. В ходе предварительных исследований он показал 99 процентов точности в обнаружении вирусных частиц.

В настоящее время готовится инфраструктура и документация, необходимые для начала массового производства устройства. По словам авторов, их система хоть и предназначена для выявления COVID-19, в будущем ее можно будет использовать для других патогенов.