Спецназовцы начали подготовку к масштабным соревнованиям

В Центре горной подготовки Росгвардии, который расположен в Краснодарском крае, планируется провести всероссийские соревнованиям среди подразделений специального назначения войск национальной гвардии.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что спецназовцы уже приступили к тренировкам в рамках комплексной подготовительной программы. По сути это - усиленные занятия по боевой подготовке в условиях, максимально приближенных к реальным боевым.

За первенство будут бороться команды со всех округов Росгвардии. В соревнованиях примут участие около 300 человек.

Спецназовцам предстоит пройти ряд сложнейших испытаний по преодолению огненно-штурмовой полосы, штурму зданий и освобождению заложников, выполнить нормативы по связи, тактической медицине, инженерной и горной подготовке, упражнения тактико-ситуационных стрельб. Кульминацией соревнований станет многокилометровый марш-бросок по пересеченной местности с отработкой практических задач по поиску и нейтрализации условных боевиков.

Цель соревнований - выявить наиболее подготовленные подразделения, и мотивировать спецназовцев на постоянное совершенствование профессиональных навыков и выработке нестандартных решений при выполнении ответственных задач.