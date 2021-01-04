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04.01.2021 13:41
Рубрика: В мире

США вводят новые пошлины на вино из Франции и Германии

Текст: Юрий Когалов
США с 12 января вводят новые пошлины на вино и другие алкогольные напитки из Франции и Германии. Как пишет The Wall Street Journal, на этот шаг администрация президента Дональда Трампа пошла в рамках продолжающегося много лет спора между Вашингтоном и Брюсселем о субсидиях на производство коммерческих авиалайнеров Boeing и Airbus, который сопровождается "тарифной битвой".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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По данным Управления торгового представителя США, сейчас речь идет о 25-процентных пошлинах на вина с содержанием алкоголя более 14 процентов. Ранее пошлины не распространялись на эти напитки. Отношение к ним изменилось после того, как в прошлом году в США был отмечен рост их продаж, интерес вырос в связи с тем, что более легкие вина из Франции и Испании попали под действие тарифов на алкогольные напитки с крепостью до 14 процентов.

"С учетом происходящего на фоне пандемии, когда закрыты рестораны и винодельческие заводы, сейчас просто не то время, чтобы наносить удар по отрасли, которая уже столкнулась с экономическими последствиями", - раскритиковала решение властей директор по общественной политике Совета США по крепким спиртным напиткам Кристин Локасио. "Мы крайне разочарованы тем, что США объявили о введении дополнительных тарифов", - добавила она.

Кроме крепких вин, под новые пошлины также попали бренди и авиационное оборудование.

Напомним, спор между США и Евросоюзом разгорелся из-за субсидий, которые получали корпорации Boeing и Airbus. Всемирная торговая организация признала их незаконными. Поскольку сначала рассматривался иск США, Вашингтон первым вел тарифы в размере 15-25 процентов на европейские товары на сумму 7,5 миллиарда долларов. В ответ Брюссель обложил налогами ряд товаров из США. А после вынесения решения по иску ЕС к США ввел пошлины в 4 миллиарда долларов на американскую продукцию. Комиссар ЕС по торговле, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в конце прошлого года отметил, что Евросоюз хочет, чтобы обе стороны отменили свои тарифы, однако переговоры результата не дали, и Брюссель решился на введение новых тарифов, что вызывало недовольство уже в Вашингтоне.

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