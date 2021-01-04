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04.01.2021 16:40
Рубрика: В мире

Столица Киргизии оказалась на первом месте по уровню загрязнения воздуха

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Столица Киргизии вновь оказалась на первом месте по уровню загрязнения воздуха. Результаты исследований были опубликованы на сайте международной организации "Мировое качество воздуха" ("World Air Quality"). На втором месте - Кабул (Афганистан), на третьем - Дакка (Бангладеш).

Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека
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Рейтинг городов с самым грязным воздухом Бишкек за последнюю неделю возглавляет уже второй раз. До этого город в списке занимал вторые и третьи места.

Из-за сложившейся ситуации со смогом исполняющий обязанности главы администрации города Бишкек Балбак Тулобаев предложил перевести столичную теплоцентраль на газовое отопление.

"Другого пути я не вижу. Мы не можем в зимнее время остановить ТЭЦ или запретить жителям новостроек топиться углем. Поэтому я прошу поддержать нас. Надо обратиться к правительству, чтобы оно нашло путь решения перехода населения на газовое отопление и запретило ввозить в Бишкек уголь с местного месторождения Кара-Кече. Другого выхода нет", - пояснил и. о. мэра.

Однако в кабмине Киргизии пояснили, что полный перевод ТЭЦ на газовое отопление может спровоцировать повышение цен на тепло и свет. Кроме того, конкретный объем газа оговорен в межправительственном соглашении, заключенном между Киргизией и Россией, которая является основным поставщиком газа в КР. Для увеличения поставок голубого топлива необходимо пересмотреть условия контракта.

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Напомним, ситуация с загрязнением воздуха в Бишкеке начала обостряться в последние три года. Специалисты называют несколько причин сложившегося положения. Первая - некачественно произведенная реконструкция столичной ТЭЦ, вторая - хаотичная застройка столицы многоэтажными домами, не учитывающая розу ветров, третья - большое количество автотранспорта.

Некоторые общественные организации уже потребовали ввести в Бишкеке режим чрезвычайной ситуации.

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