Судебные приставы назвали регионы с наибольшим числом должников

Граждане России, которым запретили выезд за рубеж из-за долгов, не заплатили в общей сложности более 1,6 триллиона рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов - ФССП.

По данным ведомства, свыше 532 тысяч таких постановлений на сумму более 115 млрд рублей касаются должников по алиментам. В числе других неплательщиков названы люди, имеющие задолженности по кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги. В то же время к началу декабря прошлого года невыездные должники в общей сложности выплатили 41,5 млрд рублей.

"В рамках выполнения задачи по осуществлению принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц Федеральной службой судебных приставов в течение ряда лет фиксируется тенденция роста количества поступающих исполнительных документов и общего количества находящихся на исполнении исполнительных производств: в 2016 году - 80,9 млн, в 2017 году - 86,2 млн, в 2018 году - 87,6 млн, в 2019 году - 102,9 млн, за 11 месяцев 2020 года - 103,8 млн", - рассказал РИА Новости замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков.

По его словам, наибольшее количество исполнительных производств приходится на крупные регионы России - Москву, Подмосковье и Краснодарский край.