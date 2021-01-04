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Telegram "обрушился" в России

Текст:   Антон Благовещенский
04.01.2021,  
15:20
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Российские пользователи Telegram столкнулись со сбоем в работе популярного сервиса. Жалобы на недоступность серверов мессенджера появляются в Twitter и других социальных сетях.

На "карте сбоев" сайта Downdetector можно видеть, что сбой также затронул Беларусь, Украину и ряд стран Европы.

Пользователи сообщают о том, что могут получить push-уведомления о новых сообщениях, однако не могут их прочесть из-за отсутствия связи с сервером. Представители Telegram в соцсетях никак не прокомментировали сбой.

Это не первое отключение Telegram за последнее время - в декабре 2020 года мессенджер столкнулся с двумя перебоями в работе.

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