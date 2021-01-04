Telegram "обрушился" в России

Российские пользователи Telegram столкнулись со сбоем в работе популярного сервиса. Жалобы на недоступность серверов мессенджера появляются в Twitter и других социальных сетях.

Телега упала, и кот тоже лежит. pic.twitter.com/Xg10YSLPvV — Александр Пелевин (@comrade_wolgast) January 4, 2021

у меня тоже телега сдохла — табуреткø бынзарь 击 #клубсофтэмо #цэх #ДЗИФТ (@taburetktk) January 4, 2021

Телега опять сдохла — Zhanчик (@ZhandosKz) January 4, 2021

На "карте сбоев" сайта Downdetector можно видеть, что сбой также затронул Беларусь, Украину и ряд стран Европы.

Пользователи сообщают о том, что могут получить push-уведомления о новых сообщениях, однако не могут их прочесть из-за отсутствия связи с сервером. Представители Telegram в соцсетях никак не прокомментировали сбой.

Это не первое отключение Telegram за последнее время - в декабре 2020 года мессенджер столкнулся с двумя перебоями в работе.