Террористы атаковали три автобуса в сирийской Хаме

Три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в районе города Саламия в провинции Хама. Погибли девять человек, еще четверо ранены, уточнил губернатор провинции Мохаммад Криштати.

"При террористическом нападении использовалось стрелковое оружие. Все граждане были эвакуированы, раненых доставили в госпиталь города Саламия", - приводит слова Криштати РИА Новости.

Ранее сирийская газета Al Watan сообщила со ссылкой на собственный источник о нападении на автобус в районе Вади Узейб на трассе "Салалмия-Ракка", в результате чего погибли шесть человек. По данным издания, сирийские военные вступили в бой с террористами, из-за чего отрезок трассы оказался временно заблокирован.