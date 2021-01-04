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Рубрика: В мире

Украинские врачи назвали враньем заявления властей о "Спутнике V"

Текст: Юрий Когалов

Заявления главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко о невозможности зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не соответствуют действительности. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Национальной медицинской палаты Украины и "Украинского научного центра "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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"В феврале 2020 года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией", - отметил Кравченко.

Сейчас в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин, среди которых "Спутник V". В связи с этим слова Ляшко о невозможности сделать то же самое на Украине из-за незавершенности испытаний Кравченко назвал "враньем".

"Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, "Украинская правда", прекратите врать украинскому народу!" - призвал председатель Национальной медицинской палаты Украины, обращаясь к министру здравоохранения, депутату Рады, считающемуся экспертом в области медицины, главному санитарному врачу страны, а также интернет-изданию, поддерживающему нынешние власти.

Стоит отметить, что Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса.

В мире экс-СССР Украина Вакцинация от коронавируса

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