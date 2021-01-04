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04.01.2021 12:19
Рубрика: Общество

Умирающий от COVID-19 пациент оставил родным шокирующее послание

Текст: Оксана Грибанова

В Великобритании пациент с тяжелым течением коронавирусной инфекции попросил не вводить его в состояние комы из-за страха больше "не проснуться".

40-летний Леон Боуз, как рассказала его девушка Никола Дженнисон, после заражения коронавирусом лечился дома. Первое время заболевание протекало относительно легко, но в какой-то момент обострилось и мужчине понадобилась госпитализация.

Фото: Евгений Козырев
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Как пояснила Дженнисон, у ее бойфренда не было никаких серьезных проблем со здоровьем - он почти не употреблял алкоголь и не курил, передает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

В больнице Леон Боуз находился на ИВЛ. За четыре недели в реанимации состояние пациента ухудшилось: у пациента развилась тяжелая пневмония, начали отказывать почки. Прогнозы медиков были неутешительными.

Сообщается, что последними словами мужчины была просьба о том, чтобы его не вводили в кому: "Не усыпляйте меня, я не проснусь".

"Это было так душераздирающе", - рассказала Никола Дженнисон.

Однако Боуза все же ввели в кому. Не приходя в сознание, он скончался.

Напомним, за время пандемии в Великобритании заболели 2 654 779 человек с коронавирусом, умерли 75 024 заболевших.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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