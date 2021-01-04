В 2021 году гиперзвуковой "Циркон" испытают залповым пуском

Новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон" готовят к новым проверкам на морских полигонах. В 2021 году продолжатся ее испытания на Северном флоте. Таким тестированием займется экипаж фрегата "Адмирал Горшков".

Этот головной корабль проекта 22350 имеет на борту 16 универсальных вертикальных пусковых установок УКСК 3С14, которые могут стрелять крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

Со ссылкой на свой источник РИА Новости сообщило, что по плану государственных испытаний новейшего ракетного комплекса до конца нынешнего года этот боевой корабль впервые выполнит залповую стрельбу несколькими "Цирконами".

Ракеты будут запущены с интервалом в несколько секунд. Отмечается, что залповая стрельба призвана обеспечить не только испытания ракет, но и нужна для проверки возможностей комплекса управления вооружением корабля, в частности, при нанесении им массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям.

Также сообщается, что эти пуски выполнят в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. Это необходимо для того, чтобы проверить, насколько устойчива к помехам установленная на "Цирконе" система самонаведения.

В прошлом году Минобороны РФ сообщало о трех пусках ракет с борта "Адмирала Горшкова". Дважды команда корабля стреляла "Цирконами" по морским мишеням, один раз - по наземной цели. Во всех случаях это были одиночные пуски. В 2021-м новую гиперзвуковую ракету испытают и в залповой стрельбе.

Известно, что "Циркон" - первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом ее скорость около 9 Махов, а максимальная дальность стрельбы - до 1000 км. "Циркон" с одинаковой эффективностью может поражать как надводные, так и наземные цели.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко ранее сообщал, что серийные поставки этой гиперзвуковой ракеты в ВМФ планируют начать в 2022 году. Кроме того, ведутся работы над созданием "Циркона" наземного базирования

По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ России адмирала Виктора Кравченко, ни у одного флота мира пока нет такого гиперзвукового оружия, а также средств защиты от него.

"Во-первых, я бы отметил скорость "Циркона". Не существует комплекса, который на такой скорости мог бы обнаружить и перехватить эту ракету. Во-вторых, у нее очень сложная траектория полета. Третье преимущество - "Цирконом" могут вооружать как надводные корабли, так и подлодки. Да, это не дешевое оружие, но оборона и защита - это всегда дорогое удовольствие", - так адмирал прокомментировал появление у российского флота новейшей ракеты.