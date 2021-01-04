В Болгарии почтили память русского генерала-освободителя Иосифа Гурко

В Софии состоялось возложение цветов у бюста генерала Российской империи Иосифа Гурко.

В мероприятии приняли участие мэр столицы Болгарии Йорданка Фандыкова, представители социалистической партии республики, а также сотрудники посольства России. Событие было приурочено к 143-летию освобождения Софии от османского ига в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов, где одну из ключевых роль сыграл Гурко.

Болгары и по сей день чтут память генерала, благодаря усилиям которого русская армия смогла вытеснить турецких захватчиков с Балкан. Именно под его командованием было нанесено поражение войску Сулеймана-паши, что фактически ознаменовало конец войны. Имя Иосифа Гурко носят населенные пункты балканской республики, а также ряд улиц в различных городах.