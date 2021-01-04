В Киргизии принят бюджет страны на 2021 год

Сегодня исполняющий обязанности президента Киргизии, спикер парламента Талант Мамытов подписал закон "О республиканском бюджете Киргизской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы". Об этом сообщила пресс-служба и. о. президента.

Согласно закону, доходы госказны в 2021 году составят 172 миллиардов 891,6 миллионов сомов и расходы - 181 миллиард 354,8 миллионов сомов. Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2021 год установлен в сумме 8 миллиардов 463,2 миллиона сомов. Стоимость одного сома составляет чуть менее одного рубля.

Напомним, после внесения поправок в проект бюджета на 2021 год во втором чтении план по сбору налогов и платежей увеличен для госналоговой службы. Такая мера связана с ожидаемым ростом поступлений от горнорудного сектора.

При этом правительство уменьшило прогноз по доходам таможенной службы с 52 до 48,4 миллиарда сомов. Это связано с существенным снижением объемов импорта и замедлением внешнеэкономической деятельности торговых партнеров Киргизии, а также введенные меры санитарно-эпидемиологического контроля в пунктах пропуска на границе с Китаем.