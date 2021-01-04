В Китае прорастили побывавшие на Луне семена риса

В наземной лаборатории взошли некоторые из семян риса, побывавшие на Луне в рамках миссии "Чанъэ-5", сообщает газета China Daily.

Китайская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Чанъэ-5" стала первым китайским космическим аппаратом, достигшим Луны и вернувшимся на Землю. Запуск миссии состоялся в ноябре 2020 года, а возвращаемая капсула с пробами лунного грунта была доставлена на Землю в декабре.

Одной из целей миссии являлось проведение экспериментов по селекции сельскохозяйственных культур в условиях космоса. В частности, на борту "Чанъэ-5" находилось около 40 граммов семян риса, которые были возвращены на Землю после лунной миссии.

Сообщатся, что семена были переданы научно-исследовательскому центру Южно-Китайского сельскохозяйственного университета. И некоторые из этих семян успешно проросли. Как считают ученые, результаты этого эксперимента помогут выявить влияние космических условий на сельскохозяйственные структуры, а также вывести сорта риса с уникальными свойствами.

Китай стал первой за последние 44 года страной (после советской "Луны-24" в 1976 г.), реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны, и третьей страной после США и СССР, которой удалось осуществить такую задачу.