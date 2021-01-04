В Португалии женщина внезапно скончалась после прививки от коронавируса

Португальский врач Соня Авеседо неожиданно умерла вскоре после того, как сделала прививку от коронавируса. Как передает Euro Weekly News со ссылкой на ее отца, ранее 41-летняя женщина не имела проблем со здоровьем и после вакцинации не жаловалась ни на какие недомогания.

По данным СМИ, спустя пару дней после укола препаратом Pfizer она упала в обморок и вскоре скончалась. У нее остались двое детей.

Для выяснения причин произошедшего будет проведено вскрытие (в Португалии аутопсия не является обязательной процедурой после смерти).

Стоит отметить, что это уже не первая смерть после прививки от коронавируса. Ранее стало известно о кончине пожилого человека в Швейцарии, правда, страдавшего целым букетом серьезных заболеваний.