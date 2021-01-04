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Рубрика: В мире

В Сербии 5 января начнется вакцинация российским "Спутником V"

Текст: Юрий Когалов

В Сербии 5 января начнут прививать людей от коронавируса при помощи российской вакцины "Спутник V", разрешение на использование которой было выдано местным регулятором 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственного секретаря министерства здравоохранения страны, председателя Национального координационного совета по иммунизации Мирсада Джерлека.

Фото: EPA-EFE/Antonio Vece
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По его словам, до конца этой недели будет привито 11 тысяч человек, 2,4 тысячи из них - российской вакциной.

"Половину доз препаратов мы предоставим работникам здравоохранения, а вторую половину - геронтологическим центрам и центрам соцзащиты", - рассказал Джерлек.

По данным Агентства по медикаментам Сербии, "Спутник V" "соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность", вакцина "прошла все необходимые проверки и соответствует высоким стандартам".

Напомним, кампания по вакцинации стартовала в Сербии 24 декабря. Изначально использовалась только разработка компании Pfizer, но с завтрашнего дня в стране будут прививать и российской вакциной.

В мире Европа Сербия Вакцинация от коронавируса

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