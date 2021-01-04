В Валенсии не хватает медсестер для ухода за коронавирусными больными

В больницах испанского региона Валенсия возникла критическая ситуация, в палатах не хватает места, чтобы разместить всех инфицированных коронавирусом пациентов, кровати стоят уже в коридорах, а ухаживать за больным практически некому.

Как пишет El Mundo, здоровье медперсонала оказалось подорвано тяжелой работой на протяжении почти всего 2020 года. В итоге все больше медиков сами заражаются COVID-19. В одном из госпиталей, расположенном в городе Альсира, осталось всего две медсестры на 40 пациентов. Схожая ситуация складывается и в других больницах региона.

Руководство клиник предупреждает, что отделения перегружены, специалистов не хватает, и люди начинают умирать, поскольку не могут получить должную помощь. Врачи вынуждены вновь выбирать, кого спасти (такое уже было в Испании весной). Снова обнаружилась нехватка медицинских материалов, кислородных аппаратов.

Как отмечают эксперты, число заболевших начало расти в геометрической прогрессии после дружеских и семейных встреч на Рождество. И если власти в ближайшее время не предпримут никаких шагов, больницы больше не смогут лечить заболевших. Сами клиники обратились к добровольцам за помощью.

Согласно последним данным, в Испании с начала пандемии зарегистрировано 1,92 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, свыше 50 тысяч человек скончались. Валенсия занимает третье место в стране по количеству заболевших (148 тысяч) после Мадрида (почти 400 тысяч) и Каталонии (свыше 264 тысяч).