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04.01.2021 21:33
Рубрика: Власть

В ВС РФ от коронавируса вылечились почти 24,5 тыс. военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 24 477 человек. Эти данные в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 36 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года более 94 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Но 3 961 военнослужащий, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, сейчас находятся на контроле у врачей. Более 2 тысяч таких пациентов лежат в военных госпиталях. 57 изолированы по месту службы. Тридцать один находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 858 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - семеро. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у семнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали более 14 тысячам заболевших, 4 808 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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