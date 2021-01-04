Владимир Путин указал расширить сурдоперевод на ТВ

Люди с нарушением слуха смогут больше смотреть новостей по ТВ - для них будет расширена программа субтитров и сурдоперевода.

Президент России Владимир Путин поручил до марта предусмотреть в госпрограмме "Доступная среда" на период до 2025 года поэтапное увеличение объемов сурдоперевода и субтитрирования телепрограмм. При этом нужно обеспечить широкую доступность для граждан с нарушениями слуха новостных передач.

Вместе с "Всероссийским обществом глухих" кабмин подготовит предложения по увеличению объема услуг по сурдопереводу, предоставляемых в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации.

Минздрав до февраля должен улучшить условия получения гражданами с нарушением слуха медуслуг в период ограничительных мер в связи с противодействием коронавирусу. Напомним, что президенту жаловались на то, что в связи с использованием масок в больницах затруднено общение с медиками слабослышащих пациентов и получение соответствующего лечения.