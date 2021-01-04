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Рубрика: В мире

Власти Японии изучают вопрос о введении режима ЧС в стране

Текст: Александр Ленин (Токио)
Правительство Японии изучает вопрос о введении режима ЧС в стране на фоне осложнения эпидемиологической ситуации. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таким образом руководитель японского правительства отреагировал на призыв губернатора Токио Юрико Коикэ и ее коллег из соседних со столичным городом префектур Сайтама, Тиба и Канагава усилить меры против COVID-19.

Фото: iStock
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Ожидается, что Ёсихидэ Суга выступит с очередным заявлением в середине текущей недели. Очевидно, что введение ЧС негативно отразится на экономической ситуации и деловой активности в государстве. В связи с этим кабинет министров должен тщательно подойти к наложению новых рестрикций на работу заведений общепита и перемещение людей.

Японский премьер, в частности, отметил, что в случае введения режима ЧС будет сложно перезапустить программу субсидирования правительством местного туризма под названием Go To Travel, действие которой было приостановлено до 11 января. В рамках кампании японские граждане могли получить внушительные скидки на бронирование номеров в отелях и приобретение туров, а также специальные купоны на еду и сувениры.

По словам Ёсихидэ Суги, японские власти рассчитывают на старт вакцинации в конце февраля. Он пояснил, что правительство ведет активную подготовку к этому. Основные надежды официальный Токио возлагает на американские препараты. Первыми от коронавируса в Стране восходящего солнца будут привиты медицинские работники и пожилые граждане.

Руководитель японского кабмина подчеркнул, что одной из наиболее эффективных мер по борьбе с распространением инфекции является сокращение часов работы ресторанов. Об этом, в частности, свидетельствуют примеры города Осака и северного губернаторства Хоккайдо, где после введения таких мер рост заболевших пошел на убыль. Суга в очередной раз призвал местное население к тщательному соблюдению санитарных норм, среди которых базовыми являются ношение гигиенических масок, мытье рук, а также отказ от посещения мест массового скопления людей.

На территории Японии за период пандемии коронавируса в общей сложности зафиксировано около 246 тысяч пациентов с положительными пробами на COVID-19. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества ежедневно выявляемых японцев с COVID-19. Cпециалисты каждые сутки регистрируют более трех тысяч заболевших по стране. Так, третьего января число заразившихся инфекцией в Японии составило 3 тысячи 158 человек.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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