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Текст:   Марина Трубилина 
07:00 04.01.2021

За хранение вещей в подвалах жителей могут оштрафовать

Новые правила противопожарного режима, вступившие в силу с начала этого года, не разрешают использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

До этого запрет касался только чердаков, технических помещений и венткамер, отмечает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. При этом, как разъясняло МЧС, этот пункт правил не распространяется на помещения индивидуальных кладовых, расположенных в цокольных этажах и подвалах многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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В лифтовых холлах не разрешается размещать кладовые, киоски, ларьки, хранить горючие материалы. Нельзя загромождать пути эвакуации мебелью и другими предметами, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир. Под запретом устройство кладовок на лестничных клетках, хранение вещей под лестницами. На балконах и лоджиях квартир запрещается использование открытого огня, недопустимо также оставлять свечи, керосиновые лампы, непотушенные сигареты или другие источники огня в любой части здания.

Гражданам предписывается проверить и убрать свое имущество, добавляет Анисимова. За нарушения этих требований виновник может быть оштрафован.

Большая часть этих требований дублирует те, что существовали и раньше, отмечает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. За их нарушение жителям грозят штрафы от 2 000 до 3 000 руб, а если это повлекло возникновение пожара, повреждение чужого имущества или вред здоровью, штраф увеличивается всего до 4000-5000 рублей.

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