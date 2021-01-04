За сутки в России подтвержден 23 351 случай COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в 84 регионах России подтверждено 23 351 случай новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них 11,2% случаев - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Санкт-Петербург 3657

2 Москва 3591

3 Московская область 1250

4 Нижегородская область 482

5 Свердловская область 399

6 Воронежская область 388

7 Ростовская область 388

8 Хабаровский край 335

9 Республика Карелия 323

10 Красноярский край 319

11 Вологодская область 313

12 Пермский край 308

13 Челябинская область 299

14 Самарская область 298

15 Саратовская область 271

16 Ульяновская область 268

17 Иркутская область 264

18 Волгоградская область 258

19 Омская область 256

20 Архангельская область 255

21 Республика Коми 248

22 Республика Крым 247

23 Ставропольский край 246

24 Псковская область 245

25 Мурманская область 245

26 Забайкальский край 238

27 Кировская область 234

28 Ханты-Мансийский автономный округ 233

29 Приморский край 232

30 Тверская область 228

31 Удмуртская Республика 218

32 Ленинградская область 218

33 Калининградская область 214

34 Новгородская область 207

35 Алтайский край 206

36 Тульская область 205

37 Пензенская область 200

38 Брянская область 199

39 Белгородская область 188

40 Краснодарский край 187

41 Ивановская область 186

42 Ярославская область 185

43 Оренбургская область 179

44 Владимирская область 173

45 Орловская область 171

46 Астраханская область 171

47 Курская область 171

48 Республика Башкортостан 170

49 Калужская область 166

50 Липецкая область 166

51 Тамбовская область 162

52 Ямало-Ненецкий автономный округ 161

53 Смоленская область 159

54 Республика Дагестан 159

55 Тюменская область 153

56 Томская область 149

57 Новосибирская область 146

58 Сахалинская область 141

59 Кемеровская область 136

60 Рязанская область 133

61 Республика Бурятия 132

62 Амурская область 128

63 Курганская область 105

64 Чеченская Республика 103

65 Республика Чувашия 102

66 Кабардино-Балкарская Республика 100

67 Республика Калмыкия 95

68 Республика Хакасия 95

69 Республика Саха (Якутия) 94

70 Севастополь 89

71 Республика Татарстан 87

72 Карачаево-Черкесская Республика 86

73 Республика Мордовия 86

74 Республика Северная Осетия-Алания 84

75 Республика Адыгея 80

76 Камчатский край 74

77 Республика Ингушетия 60

78 Республика Марий Эл 49

79 Магаданская область 38

80 Республика Тыва 22

81 Еврейская автономная область 15

82 Костромская область 15

83 Республика Алтай 12

84 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 260 138 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай 0,09%

3. Костромская область 0,1% За последние сутки подтверждено 482 смерти: Санкт-Петербург 79

Москва 74

Нижегородская область 17

Свердловская область 16

Воронежская область 15

Московская область 15

Краснодарский край 15

Ростовская область 15

Красноярский край 15

Республика Чувашия 11

Иркутская область 11

Тульская область 10

Алтайский край 10

Республика Крым 9

Пермский край 9

Новосибирская область 9

Курганская область 8

Владимирская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Омская область 7

Ивановская область 6

Вологодская область 6

Ставропольский край 6

Оренбургская область 5

Самарская область 5

Челябинская область 5

Республика Хакасия 5

Приморский край 5

Калужская область 4

Ярославская область 4

Республика Коми 4

Калининградская область 4

Астраханская область 4

Волгоградская область 4

Республика Татарстан 4

Костромская область 3

Липецкая область 3

Рязанская область 3

Тверская область 3

Мурманская область 3

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Удмуртская Республика 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Алтай 3

Белгородская область 2

Курская область 2

Орловская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Республика Адыгея 2

Пензенская область 2

Саратовская область 2

Архангельская область 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1

Республика Саха (Якутия) 1 За весь период по России умерло 58 988 человек. Выписано по выздоровлению 21 154 человека: Москва 6401

Санкт-Петербург 1626

Московская область 1428

Ростовская область 485

Нижегородская область 470

Республика Карелия 445

Свердловская область 405

Архангельская область 365

Красноярский край 344

Хабаровский край 336

Вологодская область 310

Забайкальский край 286

Республика Коми 275

Калининградская область 269

Кировская область 241

Самарская область 236

Ямало-Ненецкий автономный округ 227

Волгоградская область 211

Томская область 211

Удмуртская Республика 210

Ханты-Мансийский автономный округ 204

Тульская область 201

Тверская область 198

Омская область 195

Саратовская область 193

Новосибирская область 193

Ульяновская область 188

Ярославская область 179

Чеченская Республика 177

Оренбургская область 174

Республика Дагестан 162

Пермский край 156

Пензенская область 152

Республика Саха (Якутия) 150

Кемеровская область 147

Тюменская область 145

Ивановская область 141

Мурманская область 135

Алтайский край 131

Кабардино-Балкарская Республика 129

Приморский край 125

Иркутская область 124

Республика Бурятия 119

Ленинградская область 116

Республика Хакасия 109

Рязанская область 104

Воронежская область 102

Краснодарский край 100

Ставропольский край 98

Калужская область 96

Республика Чувашия 93

Республика Ингушетия 91

Амурская область 91

Псковская область 88

Республика Адыгея 88

Орловская область 83

Курская область 82

Республика Крым 82

Карачаево-Черкесская Республика 82

Владимирская область 81

Республика Калмыкия 80

Республика Северная Осетия - Алания 79

Белгородская область 78

Республика Мордовия 77

Севастополь 75

Курганская область 75

Астраханская область 71

Новгородская область 61

Тамбовская область 54

Камчатский край 49

Брянская область 47

Костромская область 40

Челябинская область 36

Сахалинская область 34

Липецкая область 33

Смоленская область 30

Республика Башкортостан 28

Республика Марий Эл 25

Республика Алтай 25

Республика Тыва 23

Республика Татарстан 21

Магаданская область 16

Еврейская автономная область 8

Ненецкий автономный округ 2

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 640 036.