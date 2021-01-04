За сутки в России подтвержден 23 351 случай COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в 84 регионах России подтверждено 23 351 случай новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них 11,2% случаев - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Санкт-Петербург 3657
- 2 Москва 3591
- 3 Московская область 1250
- 4 Нижегородская область 482
- 5 Свердловская область 399
- 6 Воронежская область 388
- 7 Ростовская область 388
- 8 Хабаровский край 335
- 9 Республика Карелия 323
- 10 Красноярский край 319
- 11 Вологодская область 313
- 12 Пермский край 308
- 13 Челябинская область 299
- 14 Самарская область 298
- 15 Саратовская область 271
- 16 Ульяновская область 268
- 17 Иркутская область 264
- 18 Волгоградская область 258
- 19 Омская область 256
- 20 Архангельская область 255
- 21 Республика Коми 248
- 22 Республика Крым 247
- 23 Ставропольский край 246
- 24 Псковская область 245
- 25 Мурманская область 245
- 26 Забайкальский край 238
- 27 Кировская область 234
- 28 Ханты-Мансийский автономный округ 233
- 29 Приморский край 232
- 30 Тверская область 228
- 31 Удмуртская Республика 218
- 32 Ленинградская область 218
- 33 Калининградская область 214
- 34 Новгородская область 207
- 35 Алтайский край 206
- 36 Тульская область 205
- 37 Пензенская область 200
- 38 Брянская область 199
- 39 Белгородская область 188
- 40 Краснодарский край 187
- 41 Ивановская область 186
- 42 Ярославская область 185
- 43 Оренбургская область 179
- 44 Владимирская область 173
- 45 Орловская область 171
- 46 Астраханская область 171
- 47 Курская область 171
- 48 Республика Башкортостан 170
- 49 Калужская область 166
- 50 Липецкая область 166
- 51 Тамбовская область 162
- 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 161
- 53 Смоленская область 159
- 54 Республика Дагестан 159
- 55 Тюменская область 153
- 56 Томская область 149
- 57 Новосибирская область 146
- 58 Сахалинская область 141
- 59 Кемеровская область 136
- 60 Рязанская область 133
- 61 Республика Бурятия 132
- 62 Амурская область 128
- 63 Курганская область 105
- 64 Чеченская Республика 103
- 65 Республика Чувашия 102
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 100
- 67 Республика Калмыкия 95
- 68 Республика Хакасия 95
- 69 Республика Саха (Якутия) 94
- 70 Севастополь 89
- 71 Республика Татарстан 87
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 86
- 73 Республика Мордовия 86
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 84
- 75 Республика Адыгея 80
- 76 Камчатский край 74
- 77 Республика Ингушетия 60
- 78 Республика Марий Эл 49
- 79 Магаданская область 38
- 80 Республика Тыва 22
- 81 Еврейская автономная область 15
- 82 Костромская область 15
- 83 Республика Алтай 12
- 84 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 260 138 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай 0,09%
- 3. Костромская область 0,1%
За последние сутки подтверждено 482 смерти:
- Санкт-Петербург 79
- Москва 74
- Нижегородская область 17
- Свердловская область 16
- Воронежская область 15
- Московская область 15
- Краснодарский край 15
- Ростовская область 15
- Красноярский край 15
- Республика Чувашия 11
- Иркутская область 11
- Тульская область 10
- Алтайский край 10
- Республика Крым 9
- Пермский край 9
- Новосибирская область 9
- Курганская область 8
- Владимирская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Омская область 7
- Ивановская область 6
- Вологодская область 6
- Ставропольский край 6
- Оренбургская область 5
- Самарская область 5
- Челябинская область 5
- Республика Хакасия 5
- Приморский край 5
- Калужская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Коми 4
- Калининградская область 4
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 4
- Республика Татарстан 4
- Костромская область 3
- Липецкая область 3
- Рязанская область 3
- Тверская область 3
- Мурманская область 3
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Удмуртская Республика 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Алтай 3
- Белгородская область 2
- Курская область 2
- Орловская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Адыгея 2
- Пензенская область 2
- Саратовская область 2
- Архангельская область 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период по России умерло 58 988 человек.
Выписано по выздоровлению 21 154 человека:
- Москва 6401
- Санкт-Петербург 1626
- Московская область 1428
- Ростовская область 485
- Нижегородская область 470
- Республика Карелия 445
- Свердловская область 405
- Архангельская область 365
- Красноярский край 344
- Хабаровский край 336
- Вологодская область 310
- Забайкальский край 286
- Республика Коми 275
- Калининградская область 269
- Кировская область 241
- Самарская область 236
- Ямало-Ненецкий автономный округ 227
- Волгоградская область 211
- Томская область 211
- Удмуртская Республика 210
- Ханты-Мансийский автономный округ 204
- Тульская область 201
- Тверская область 198
- Омская область 195
- Саратовская область 193
- Новосибирская область 193
- Ульяновская область 188
- Ярославская область 179
- Чеченская Республика 177
- Оренбургская область 174
- Республика Дагестан 162
- Пермский край 156
- Пензенская область 152
- Республика Саха (Якутия) 150
- Кемеровская область 147
- Тюменская область 145
- Ивановская область 141
- Мурманская область 135
- Алтайский край 131
- Кабардино-Балкарская Республика 129
- Приморский край 125
- Иркутская область 124
- Республика Бурятия 119
- Ленинградская область 116
- Республика Хакасия 109
- Рязанская область 104
- Воронежская область 102
- Краснодарский край 100
- Ставропольский край 98
- Калужская область 96
- Республика Чувашия 93
- Республика Ингушетия 91
- Амурская область 91
- Псковская область 88
- Республика Адыгея 88
- Орловская область 83
- Курская область 82
- Республика Крым 82
- Карачаево-Черкесская Республика 82
- Владимирская область 81
- Республика Калмыкия 80
- Республика Северная Осетия - Алания 79
- Белгородская область 78
- Республика Мордовия 77
- Севастополь 75
- Курганская область 75
- Астраханская область 71
- Новгородская область 61
- Тамбовская область 54
- Камчатский край 49
- Брянская область 47
- Костромская область 40
- Челябинская область 36
- Сахалинская область 34
- Липецкая область 33
- Смоленская область 30
- Республика Башкортостан 28
- Республика Марий Эл 25
- Республика Алтай 25
- Республика Тыва 23
- Республика Татарстан 21
- Магаданская область 16
- Еврейская автономная область 8
- Ненецкий автономный округ 2
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 640 036.