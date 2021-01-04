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04.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 23 351 случай COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в 84 регионах России подтверждено 23 351 случай новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них 11,2% случаев - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Санкт-Петербург 3657
  • 2 Москва 3591
  • 3 Московская область 1250
  • 4 Нижегородская область 482
  • 5 Свердловская область 399
  • 6 Воронежская область 388
  • 7 Ростовская область 388
  • 8 Хабаровский край 335
  • 9 Республика Карелия 323
  • 10 Красноярский край 319
  • 11 Вологодская область 313
  • 12 Пермский край 308
  • 13 Челябинская область 299
  • 14 Самарская область 298
  • 15 Саратовская область 271
  • 16 Ульяновская область 268
  • 17 Иркутская область 264
  • 18 Волгоградская область 258
  • 19 Омская область 256
  • 20 Архангельская область 255
  • 21 Республика Коми 248
  • 22 Республика Крым 247
  • 23 Ставропольский край 246
  • 24 Псковская область 245
  • 25 Мурманская область 245
  • 26 Забайкальский край 238
  • 27 Кировская область 234
  • 28 Ханты-Мансийский автономный округ 233
  • 29 Приморский край 232
  • 30 Тверская область 228
  • 31 Удмуртская Республика 218
  • 32 Ленинградская область 218
  • 33 Калининградская область 214
  • 34 Новгородская область 207
  • 35 Алтайский край 206
  • 36 Тульская область 205
  • 37 Пензенская область 200
  • 38 Брянская область 199
  • 39 Белгородская область 188
  • 40 Краснодарский край 187
  • 41 Ивановская область 186
  • 42 Ярославская область 185
  • 43 Оренбургская область 179
  • 44 Владимирская область 173
  • 45 Орловская область 171
  • 46 Астраханская область 171
  • 47 Курская область 171
  • 48 Республика Башкортостан 170
  • 49 Калужская область 166
  • 50 Липецкая область 166
  • 51 Тамбовская область 162
  • 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 161
  • 53 Смоленская область 159
  • 54 Республика Дагестан 159
  • 55 Тюменская область 153
  • 56 Томская область 149
  • 57 Новосибирская область 146
  • 58 Сахалинская область 141
  • 59 Кемеровская область 136
  • 60 Рязанская область 133
  • 61 Республика Бурятия 132
  • 62 Амурская область 128
  • 63 Курганская область 105
  • 64 Чеченская Республика 103
  • 65 Республика Чувашия 102
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 100
  • 67 Республика Калмыкия 95
  • 68 Республика Хакасия 95
  • 69 Республика Саха (Якутия) 94
  • 70 Севастополь 89
  • 71 Республика Татарстан 87
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 86
  • 73 Республика Мордовия 86
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 84
  • 75 Республика Адыгея 80
  • 76 Камчатский край 74
  • 77 Республика Ингушетия 60
  • 78 Республика Марий Эл 49
  • 79 Магаданская область 38
  • 80 Республика Тыва 22
  • 81 Еврейская автономная область 15
  • 82 Костромская область 15
  • 83 Республика Алтай 12
  • 84 Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 260 138 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай 0,09%
  • 3. Костромская область 0,1%
За последние сутки подтверждено 482 смерти:
  • Санкт-Петербург 79
  • Москва 74
  • Нижегородская область 17
  • Свердловская область 16
  • Воронежская область 15
  • Московская область 15
  • Краснодарский край 15
  • Ростовская область 15
  • Красноярский край 15
  • Республика Чувашия 11
  • Иркутская область 11
  • Тульская область 10
  • Алтайский край 10
  • Республика Крым 9
  • Пермский край 9
  • Новосибирская область 9
  • Курганская область 8
  • Владимирская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 7
  • Омская область 7
  • Ивановская область 6
  • Вологодская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Оренбургская область 5
  • Самарская область 5
  • Челябинская область 5
  • Республика Хакасия 5
  • Приморский край 5
  • Калужская область 4
  • Ярославская область 4
  • Республика Коми 4
  • Калининградская область 4
  • Астраханская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Костромская область 3
  • Липецкая область 3
  • Рязанская область 3
  • Тверская область 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Алтай 3
  • Белгородская область 2
  • Курская область 2
  • Орловская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Пензенская область 2
  • Саратовская область 2
  • Архангельская область 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Республика Саха (Якутия) 1

За весь период по России умерло 58 988 человек.

Выписано по выздоровлению 21 154 человека:
  • Москва 6401
  • Санкт-Петербург 1626
  • Московская область 1428
  • Ростовская область 485
  • Нижегородская область 470
  • Республика Карелия 445
  • Свердловская область 405
  • Архангельская область 365
  • Красноярский край 344
  • Хабаровский край 336
  • Вологодская область 310
  • Забайкальский край 286
  • Республика Коми 275
  • Калининградская область 269
  • Кировская область 241
  • Самарская область 236
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 227
  • Волгоградская область 211
  • Томская область 211
  • Удмуртская Республика 210
  • Ханты-Мансийский автономный округ 204
  • Тульская область 201
  • Тверская область 198
  • Омская область 195
  • Саратовская область 193
  • Новосибирская область 193
  • Ульяновская область 188
  • Ярославская область 179
  • Чеченская Республика 177
  • Оренбургская область 174
  • Республика Дагестан 162
  • Пермский край 156
  • Пензенская область 152
  • Республика Саха (Якутия) 150
  • Кемеровская область 147
  • Тюменская область 145
  • Ивановская область 141
  • Мурманская область 135
  • Алтайский край 131
  • Кабардино-Балкарская Республика 129
  • Приморский край 125
  • Иркутская область 124
  • Республика Бурятия 119
  • Ленинградская область 116
  • Республика Хакасия 109
  • Рязанская область 104
  • Воронежская область 102
  • Краснодарский край 100
  • Ставропольский край 98
  • Калужская область 96
  • Республика Чувашия 93
  • Республика Ингушетия 91
  • Амурская область 91
  • Псковская область 88
  • Республика Адыгея 88
  • Орловская область 83
  • Курская область 82
  • Республика Крым 82
  • Карачаево-Черкесская Республика 82
  • Владимирская область 81
  • Республика Калмыкия 80
  • Республика Северная Осетия - Алания 79
  • Белгородская область 78
  • Республика Мордовия 77
  • Севастополь 75
  • Курганская область 75
  • Астраханская область 71
  • Новгородская область 61
  • Тамбовская область 54
  • Камчатский край 49
  • Брянская область 47
  • Костромская область 40
  • Челябинская область 36
  • Сахалинская область 34
  • Липецкая область 33
  • Смоленская область 30
  • Республика Башкортостан 28
  • Республика Марий Эл 25
  • Республика Алтай 25
  • Республика Тыва 23
  • Республика Татарстан 21
  • Магаданская область 16
  • Еврейская автономная область 8
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 640 036.

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