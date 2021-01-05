Алексей Учитель и Татьяна Навка снимут фильм о советских фигуристах

В Ледовом дворце "Мегаспорт", как уже сообщала "РГ", идут новогодние представления "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица". На афишах - имя Татьяны Навки, олимпийская чемпионка исполняет главные роли и спродюсировала оба шоу. На ледовую постановку "Спящая красавица" пришел кинорежиссер Алексей Учитель, о чем и написал у себя в соцсетях, восторженно высказываясь об увиденном. Но это были не просто впечатления, а анонс нового проекта. Вот что пишет Алексей Учитель:

"Есть ещё одно обстоятельство, связанное с фигурным катанием. В последние дни перед новогодними праздниками мы с Татьяной договорились о создании совместного кинопроекта. В качестве продюсеров мы хотим снять спортивную мелодраму "Кумпарсита". Это история любви и преодоления, основанная на судьбе поразившей весь мир пары фигуристов Людмила Пахомова - Александр Горшков. Дочь Людмилы и Александра - Юлия, с которой вместе посетили шоу "Спящая красавица" и сфотографировались с героиней вечера - выступает инициатором и сопродюсером проекта".

Под постом размещена фотография, на которой запечатлены Алексей Учитель, Татьяна Навка и Юлия.

Режиссер и продюсер также обещает, что "студия "Рок" сделает все, чтобы фильм получился достойным своих героев". По его словам, сейчас пишется сценарий, выпустить "Кумпарситу" на экраны планируется в 2022 году. "С родственниками договорились, предвосхищая вопросы!, - отмечает Учитель и ставит смайлик. Нетрудно догадаться, что это намек на ситуацию с предыдущим фильмом Учителя "Цой", против которого громко выступили родственники музыканта.

Учитель пишет также о том, что "Пахомова и Горшков изменили танцы на льду. Благодаря таланту и эмоциональному катанию пары Пахомова-Горшков (например, при исполнении танго "Кумпарсита", это теперь уже легендарная программа) танцы на льду включили в программу Зимних Олимпийских игр в Инсбруке 1976 года, где советские фигуристы взошли на высшую ступень пьедестала и получили первое в истории "золото".