Алексей Учитель и Татьяна Навка снимут фильм о советских фигуристах

Новости

Оперштаб: Еще 6752 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:30
Военные медики РФ проконсультировали более 1100 жителей Карабаха 11:10
Большой радар в Крыму будет работать в четырех диапазонах 11:03
VII Армейские игры пройдут в августе-сентябре 2021 года 10:49
Наталья Сергунина: Москва присоединилась к программе Safe Travels Всемирного совета по туризму 10:33
Названы продукты, которые портят цвет зубов 10:27
Какие вещи в новогоднюю ночь забыли пассажиры московских электричек 09:48
Миронов: "Справедливая Россия" рассчитывает увеличить представительство в Госдуме 09:25
МИД Ирана назвал задержание южнокорейского судна техническим вопросом 09:14
Приставы назвали размеры долгов коррупционеров 09:14
Сотни перелетных птиц погибли в Индии 09:07
Изобретать в 2021 году стало в три раза выгоднее 09:00
2020 год стал одним из самых безопасных в истории гражданской авиации 08:00
Авария оставила без света свыше 22 тысяч жителей в Иркутске 07:48
Опубликовано видео голов в матче МЧМ по хоккею Россия - Канада 06:31
Президент ФХР Третьяк прокомментировал итоги полуфинала МЧМ по хоккею 06:13
Ларионов: Нам не хватило энергии, усилий, мастерства 06:03
Капитан сборной России извинился за поражение в полуфинале МЧМ по хоккею 05:28
Погодные аномалии ожидают ряд российских регионов 05:16
Как часто нужно менять пароли в интернет-сервисах и приложениях 04:00
Россия крупно уступает Канаде после двух периодов полуфинала МЧМ 03:54
На Украине начнут сбор подписей за использование вакцины "Спутник V" 03:30
Россия уступает со счетом 0:3 Канаде после первого периода полуфинала МЧМ 02:47
Канада - Россия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала МЧМ по хоккею 02:00
Обсуждение параметров сделки ОПЕК+ на февраль продолжат 5 января 00:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
05.01.2021 11:10
Рубрика: Культура

Алексей Учитель и Татьяна Навка снимут фильм о советских фигуристах

Текст: Сусанна Альперина

В Ледовом дворце "Мегаспорт", как уже сообщала "РГ", идут новогодние представления "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица". На афишах - имя Татьяны Навки, олимпийская чемпионка исполняет главные роли и спродюсировала оба шоу. На ледовую постановку "Спящая красавица" пришел кинорежиссер Алексей Учитель, о чем и написал у себя в соцсетях, восторженно высказываясь об увиденном. Но это были не просто впечатления, а анонс нового проекта. Вот что пишет Алексей Учитель:

Фото: kinopoisk.ru
Названы самые ожидаемые кинопремьеры 2021 года

"Есть ещё одно обстоятельство, связанное с фигурным катанием. В последние дни перед новогодними праздниками мы с Татьяной договорились о создании совместного кинопроекта. В качестве продюсеров мы хотим снять спортивную мелодраму "Кумпарсита". Это история любви и преодоления, основанная на судьбе поразившей весь мир пары фигуристов Людмила Пахомова - Александр Горшков. Дочь Людмилы и Александра - Юлия, с которой вместе посетили шоу "Спящая красавица" и сфотографировались с героиней вечера - выступает инициатором и сопродюсером проекта".

Под постом размещена фотография, на которой запечатлены Алексей Учитель, Татьяна Навка и Юлия.

Режиссер и продюсер также обещает, что "студия "Рок" сделает все, чтобы фильм получился достойным своих героев". По его словам, сейчас пишется сценарий, выпустить "Кумпарситу" на экраны планируется в 2022 году. "С родственниками договорились, предвосхищая вопросы!, - отмечает Учитель и ставит смайлик. Нетрудно догадаться, что это намек на ситуацию с предыдущим фильмом Учителя "Цой", против которого громко выступили родственники музыканта.

Учитель пишет также о том, что "Пахомова и Горшков изменили танцы на льду. Благодаря таланту и эмоциональному катанию пары Пахомова-Горшков (например, при исполнении танго "Кумпарсита", это теперь уже легендарная программа) танцы на льду включили в программу Зимних Олимпийских игр в Инсбруке 1976 года, где советские фигуристы взошли на высшую ступень пьедестала и получили первое в истории "золото".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин дал поручения по пенсиям, прививкам и соцподдержке. Главное
Мишустин расширил возможности поддержки россиян по соцконтракту
В России подтверждено 24246 случаев COVID-19 в 84 регионах
Россия сыграет с Финляндией за бронзу МЧМ по хоккею
Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять обязанности президента
Какими смелыми фантазиями порадует мировое кино в 2021 году
Как интересно провести 11 выходных дней не выходя из дома