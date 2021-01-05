Аналитики назвали десять главных рисков 2021 года

Феномен "разделенной Америки", пандемия коронавируса и изменения климата входят в число главных рисков наступившего 2021 года. Такой прогноз представлен консалтинговой компанией Eurasia Group.

По мнению аналитиков, усиливающаяся внутренняя поляризация в США, вновь наглядно проявившаяся на выборах президента страны в конце прошлого года, ведет к тому, что вне зависимости от победителя примерно половина граждан считает главу государства нелегитимным.

Рано списывать со счетов и пандемию коронавируса. Один из факторов здесь - распределение вакцин. Эксперты опасаются, что задержки с доступностью этих препаратов в бедных странах будут усиливать негативное воздействие на стабильность и экономическую ситуацию в них, провоцировать беспорядки.

Третью строчку в рейтинге рисков занимают изменения климата, где эксперты видят угрозу глобальной конкуренции вместо сотрудничества.

Далее в списке идут противостояние Китая и США, трудности с передачей конфиденциальной информации другим странам, растущая угроза конфликтов в киберпространстве, экономические проблемы в Турции и странах Ближнего Востока, уход с политической сцены канцлера ФРГ Ангелы Меркель и, наконец, развитие кризисов в Латинской Америке на фоне пандемии и предстоящих в этом году выборов в нескольких странах.