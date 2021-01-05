Анна Кузнецова: Поддержку детских лагерей нужно наращивать

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что уже сейчас необходимо готовить летний отдых детей. Она сообщила, что в 2020 году около 350 организаций отдыха для детей уже воспользовались господдержкой, предусмотренной на время пандемии коронавируса, и "помощь необходимо наращивать для обеспечения полноценного детского отдыха в 2021 году".

Анна Кузнецова в интервью ТАСС отметила, что из-за пандемии лишь 20,5 процента детских лагерей отдыха были использованы, где отдохнули 891,5 тысячи детей. Это в шесть раз меньше, чем в 2019 году. "В условиях неорганизованного отдыха погибло 885 детей, что в 1,7 раза больше, чем прошлым летом, и почти в 70 раз - до 11 124 человек - увеличилось число несовершеннолетних, которые пострадали и при этом не были охвачены организованным отдыхом", - сообщила Кузнецова.

Она сказала, что как детский омбудсмен обратилась к федеральному правительству с просьбой оказать государственную поддержку организациям отдыха и оздоровления детей. "Нас услышали, ряд мер был принят", - сообщила Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что организованный отдых детей - это не только вопрос их здоровья, это еще и вопрос безопасности и даже сохранения жизни. "Надеемся, что все уроки этого года будут учтены и в следующее лето оздоровительная кампания позволит всем детям получить полноценный и качественный организованный отдых", - добавила детский омбудсмен.