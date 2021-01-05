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Рубрика: В мире

Байден пожаловался на работу Трампа

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster Фото: AP Photo / Carolyn Kaster
Фото: AP Photo / Carolyn Kaster

В нежелании выполнять свои прямые обязанности Дональда Трампа обвинил избранный президент США Джозеф Байден. Об этом он заявил на митинге в поддержку добивающихся избрания в Сенат Конгресса США демократов Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнока.

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В Джорджии сегодня, пятого января, состоится второй тур выборов в Сенат, на кону будут сразу два мандата. От результатов голосования зависит, смогут ли республиканцы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США или уступят его демократам, пишет ТАСС.

Напомним, на состоявшихся в ноябре прошлого года в США выборах жители голосовали не только за нового главу государства, но также за вице-президента, всех членов 435-местной Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.

Комментируя работу нынешнего главы государства Байден отметил, что дела у администрации Трампа складывались ужасно с самого начала, а "сам президент больше времени тратит на то, чтобы жаловаться, вместо того, чтобы решать проблемы. Его стремление сохранить пост мне не понятно".

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