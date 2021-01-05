Белорус Вязович выиграл третий этап "Дакара" среди грузовиков

В Саудовской Аравии набирает ход ралли-марафон "Дакар". Во вторник спортсменам предстояло пройти третий этап. Наиболее пристальное внимание в России традиционно уделяется зачету грузовиков, где главным фаворитом является команда "Камаз-мастер".

На третьем этапе, продолжительность спецучастка которого составила 403 км, успех сопутствовал не российским экипажам. Лучший результат показал "МАЗ" под управлением белорусского пилота Сергея Вязовича.

Он преодолел дистанцию за 3 часа 45 минут 14 секунд. Второй результат у лидера общего зачета россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер". Он уступил победителю 18 секунд. Третьим финишировал еще один представитель российской команды Антон Шибалов, проигравший минуту и 16 секунд.

Сотников сохранил лидерство в генеральной классификации, опережая Вязовича на 16 минут и 56 секунд. Шибалов - третий, отставая на 23 минуты и 1 секунду.

В зачете мотовездеходов россиянин Сергей Карякин, занимавший восьмую строчку в общем зачете, поднялся в генеральной классификации на 5-е место после третьего этапа. Его выиграл Франсиско Лопес Контардо, россиянин показал 11-й результат.

В общем зачете Карякин проигрывает Контрадо 16 минут и 33 секунды.