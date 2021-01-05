Белорус Вязович выиграл третий этап "Дакара" среди грузовиков

На третьем этапе, продолжительность спецучастка которого составила 403 км, успех сопутствовал не российским экипажам. Лучший результат показал "МАЗ" под управлением белорусского пилота Сергея Вязовича.
Он преодолел дистанцию за 3 часа 45 минут 14 секунд. Второй результат у лидера общего зачета россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер". Он уступил победителю 18 секунд. Третьим финишировал еще один представитель российской команды Антон Шибалов, проигравший минуту и 16 секунд.
Сотников сохранил лидерство в генеральной классификации, опережая Вязовича на 16 минут и 56 секунд. Шибалов - третий, отставая на 23 минуты и 1 секунду.
В зачете мотовездеходов россиянин Сергей Карякин, занимавший восьмую строчку в общем зачете, поднялся в генеральной классификации на 5-е место после третьего этапа. Его выиграл Франсиско Лопес Контардо, россиянин показал 11-й результат.
В общем зачете Карякин проигрывает Контрадо 16 минут и 33 секунды.