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05.01.2021 16:46
Рубрика: Спорт

Белорус Вязович выиграл третий этап "Дакара" среди грузовиков

Текст: Максим Домчев
В Саудовской Аравии набирает ход ралли-марафон "Дакар". Во вторник спортсменам предстояло пройти третий этап. Наиболее пристальное внимание в России традиционно уделяется зачету грузовиков, где главным фаворитом является команда "Камаз-мастер".
Фото: FRANCK FIFE / AFP Фото: FRANCK FIFE / AFP
Фото: FRANCK FIFE / AFP

На третьем этапе, продолжительность спецучастка которого составила 403 км, успех сопутствовал не российским экипажам. Лучший результат показал "МАЗ" под управлением белорусского пилота Сергея Вязовича.

Фото: Флоран Гуден/ РИА Новости
Экипаж Дмитрия Сотникова подтвердил на "Дакаре" свои лидерские амбиции

Он преодолел дистанцию за 3 часа 45 минут 14 секунд. Второй результат у лидера общего зачета россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер". Он уступил победителю 18 секунд. Третьим финишировал еще один представитель российской команды Антон Шибалов, проигравший минуту и 16 секунд.

Сотников сохранил лидерство в генеральной классификации, опережая Вязовича на 16 минут и 56 секунд. Шибалов - третий, отставая на 23 минуты и 1 секунду.

В зачете мотовездеходов россиянин Сергей Карякин, занимавший восьмую строчку в общем зачете, поднялся в генеральной классификации на 5-е место после третьего этапа. Его выиграл Франсиско Лопес Контардо, россиянин показал 11-й результат.

В общем зачете Карякин проигрывает Контрадо 16 минут и 33 секунды.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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