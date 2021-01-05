Большинство немцев поддержали продление антивирусных ограничений

Накануне запланированной на вторник встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с главами земельных правительств агентство YouG0v по заказу информагентства DPA провело опрос среди населения страны. Его цель - выяснить отношение граждан к мерам, которые принимает руководство ФРГ для борьбы с пандемией коронавируса.

На встрече руководители страны должны решить, что необходимо предпринять в связи со все еще высокими показателями заболеваемости. Почти все участники этого собрания еще ранее высказывались за продление ограничительных мер.

Впрочем, большинство (почти две трети) опрошенных YouG0v придерживаются мнения, что нынешние правила безопасности, введенные федеральным правительством еще в середине декабря, необходимо соблюдать и после 10 января - срока, установленного кабинетом. Напомним, что речь шла о закрытии, магазинов, гостиниц, заведений общепита, школ и дошкольных учреждений.

Опрос YouG0v показал, что за продление этих жестких мер до конца января выступают более 40% респондентов, а 24% настаивают даже на ужесточении ограничений. В то же время 17% высказались за смягчение нынешнего локдауна, и только около 11% считают необходимым полностью отменить ограничения.