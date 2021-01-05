Число иностранцев, ставших гражданами России, в 2020 году выросло на треть

Гражданство России в 2020 году получили свыше 560 тысяч иностранцев, что на 32 процента больше, чем в 2019 году. Об этом сообщают МВД РФ и Главное управление по вопросам миграции МВД РФ. При этом каждый шестой иностранец, живущий и работающий в России, имеет вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Как комментируют в МВД РФ, рост числа вступлений в российское гражданство связан с либерализацией законодательства. В частности, увеличение числа граждан России связано со вступлением в силу изменений, предусматривающих упрощение порядка приобретения российского гражданства отдельными категориями иностранцев. В первую очередь речь идет о носителях русского языка - жителях ДНР и ЛНР.

Правда, как уточняют в МВД РФ, в целом число иностранцев, находящихся в России, в 2020 году заметно сократилось из-за пандемии коронавируса. До пандемии каждый год в стране одномоментно находилось от 9 до 11 миллионов иностранцев. В 2020 году число иностранных граждан в России сократилось до 6 миллионов человек. Из них с разрешением на временное проживание или видом на жительство проживает 1 миллион человек. Всего в 2020 году в стране зарегистрировано около 9 млн фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан.