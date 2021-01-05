Что подразумевает третья изоляция в Англии

Британский премьер-министр Борис Джонсон дал указание ввести в Англии новую, третью по счету, национальную изоляцию, чтобы сдержать самый большой за время пандемии всплеск случаев заболевания COVID-19, который угрожает сокрушить отдельные части системы здравоохранения.

Ближайшие недели станут самыми тяжелыми. Это заявление было озвучено после того, как в понедельник, четвертого января, главные британские медицинские работники рекомендовали повысить уровень опасности COVID-19 до самого высокого, с 4 до 5, что означает "материальный риск перегрузки медицинских услуг" и необходимость крайне строгого социального дистанцирования.

Джонсон предупредил, что предстоящие недели "будут самыми тяжелыми". На Даунинг-стрит пояснили, что без принятия строгих ограничительных мер количество смертей от коронавируса может превысить отметку в 100 тысяч человек до конца месяца. Заявление было сделано всего через несколько часов после того, как правительство страны объявило о том, что Британия стала первой страной, начавшей развертывание вакцины против COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca, отмечает Reuters.

В телеобращении к стране, сделанном в 20:00 по местному (23:00 мск) времени, Джонсон сообщил, что новый, более заразный вариант коронавируса, впервые выявленный в Соединенном Королевстве в конце прошлого года и теперь присутствующий во многих других странах, распространяется с большой скоростью, и необходимы немедленные действия, чтобы замедлить его распространение. "Пока я говорю с вами сегодня вечером, наши больницы находятся под большим давлением COVID, чем когда-либо с начала пандемии", - пояснил британский премьер.

Как отмечают эксперты, в своем обращении к нации Джонсон возложил вину за третью общенациональную изоляцию именно на новый, более быстро распространяющийся вариант вируса, несмотря на постоянную в последние месяцы критику "медлительности правительства в борьбе с пандемией". "Нет никаких сомнений в том, что в борьбе со старым вариантом вируса наши коллективные усилия работали и продолжали работать, - сказал Джонсон. - Но теперь у нас есть новый вариант вируса. Было как разочаровывающим, так и тревожным видеть скорость, с которой распространяется новый штамм".

Что вводит Лондон?

Ограничения продлятся не менее семи недель. Никакие послабления не вступят в силу до 22 февраля, отмечает Guardian. Если еще в субботу Джонсон призвал миллионы учеников вернуться в классы, теперь же все школы перейдут на дистанционное обучение до середины февраля, а экзамены категорий GCSE и A-level вряд ли пройдут, как планировалось, пояснил британский премьер. Университеты также будут закрыты для студентов до середины февраля. Между тем детские сады, останутся открытыми.

Людям в Англии приказано оставаться дома и рекомендуется выходить из него только один раз в день для физических упражнений. Ожидается, что члены парламента проголосуют за принятие новых жестких мер в среду, шестого января, хотя предприятиям рекомендовано закрыться с вечера понедельника. По всей стране люди теперь должны покидать дом только по работе, и только в случае, если работать из дома на удаленном доступе невозможно, а также за продуктами первой необходимости и лекарствами. Разрешены физические упражнения с еще одним человеком из другого домохозяйства.

Премьер-министр выразил надежду, что 12,2 миллиона наиболее уязвимых категорий граждан - жителей и сотрудников домов престарелых, медицинских и социальных работников, всех лиц старше 70, а также имеющих сопутствующие заболевания получат первые вакцины к середине февраля.

Все второстепенные предприятия розничной торговли, сферы услуг и "личной гигиены", такие как парикмахерские, а также заведения общественного питания должны оставаться закрытыми. Рестораны могут продолжать предлагать доставку еды, но алкоголь на вынос будет запрещен, сообщает ВВС. Храмы могут оставаться открытыми и предлагать совместное поклонение, при условии социального дистанцирования. Открытые спортивные сооружения, теннисные корты и поля для гольфа должны быть закрыты. Командные виды спорта на открытом воздухе запрещены, но профессиональные виды спорта, включая футбольную Премьер-лигу, могут продолжаться.

Цифры, которые шокируют Альбион

Джонсон привел ряд цифр, которые свидетельствуют о резком росте пандемии в Альбионе. Так, четвертого января в больницах Англии находилось 26 тысяч 626 пациентов с COVID-19, что на 30% больше, чем неделей ранее. Пик госпитализации в первую волну пандемии весной прошлого года составил 18 тысяч 374 человека 12 апреля, сейчас число таких случаев на 40% выше этого уровня. Наконец, 29 декабря в Британии было зарегистрировано 80 тысяч 664 положительных теста на коронавирус, при этом заболеваемость была в три раза выше, чем в начале декабря.

Другие лидеры Британии также объявили о новых ограничениях. Все школы в Уэльсе будут закрыты как минимум до 18 января, а в материковой Шотландии с полуночи понедельника на весь январь будет введена полная изоляция. Первый министр Шотландии Никола Стерджен сказала: без преувеличения можно сказать, что меня больше беспокоит ситуация, с которой мы сталкиваемся сейчас, чем когда-либо с марта прошлого года. Северная Ирландия также настроена ввести новые ограничения: первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер заявила, что регион находится в "очень тяжелой ситуации".