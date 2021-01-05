Диетолог рассказала, как избавиться от последствий новогоднего застолья

От переедания в новогодние праздники специалисты рекомендуют спасаться разгрузочными днями. По мнению врача-диетолога, кандидата медицинских наук, заведующей консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерины Бурляевой, меню в эти разгрузочные дни может быть разным. Это может быть рыба или нежирное мясо с сырыми или приготовленными овощами, творог с кефиром или печеные яблоки.

Главное - снизить объем продуктов, суточную калорийность примерно в два раза. Врач напоминает, что обычно средняя калорийность ежедневного рациона составляет 1600-1800 калорий для женщин и 2000-2200 для мужчин. При этом все продукты в разгрузочные дни нужно употреблять в сыром, отварном, запеченном, тушеном виде, но никак не жареном.

"Будет снижена нагрузка на желудочно-кишечный тракт и после такого дня станет проще вернуться в свой привычный рацион. Кроме того, благодаря небольшому объему, разгрузочный день помогает вернуться к своему обычному питанию", - считает диетолог. Однако она предостерегает: без консультации врачом разгрузочные дни не стоит делать чаще, чем раз в неделю. А некоторые разгрузочные дни противопоказаны людям с различными заболеваниями. Например, нельзя применять творожно-кефирный разгрузочный день людям с заболеваниями почек. Фруктовый и овощной дни не рекомендован людям с саркопенией (уменьшением мышечной массы). Для того, чтобы определиться с возможностью применения безбелковых разгрузочных дней, необходимо сделать исследование состава тела метолом биоимпедансометрии и понять, сколько у человека жировой и мышечной ткани, поясняет врач. Важно учитывать, что во время разгрузочных дней следует избегать большой физической нагрузки.

Бурляева также советует в новогодние каникулы не зацикливаться на приготовлении и поедании пищи, а распределять время на различные развлечения и физические активности. Тем более, что погода в этом году благоволит зимним видам спорта. "Культ еды нужно стараться минимизировать. Лучше приготовить что-то новое, разнообразить свой стол, но съесть при этом меньше", - советует диетолог. Даже в этом случае она рекомендует внимательно относиться к калорийности используемых продуктов. Например, оливье с майонезом почти сопоставим с салатом цезарь, который считается очень легким. Майонез имеет меньшую калорийность, чем масло, которого в цезарь добавляется очень много - как в сам салат, так и при обжаривании курицы, сухариков.

Диетолог отмечает, что, помимо набора массы тела, злоупотребление едой может приводить к увеличению отеков - из-за переизбытка соленого или алкоголя, а также может быть чревато обострениями различных хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, панкреатита). Нерациональное питание может привести к появлению вздутия живота, болям в животе, нарушению стула. Если эти симптомы появились, лучше обратиться к врачу. Применение медикаментов без консультации с врачом Бурляева не рекомендует.

Врач также отмечает, что алкогольные напитки тоже содержат немалое количество калорий. Например, средняя калорийность шампанского составляет 86-88 ккал на 100 мл. Минздрав рекомендует употреблять не более 1-2 бокала шампанского или вина для женщин и в 1,5-2 раза больше для мужчин, водки - 50 мл для женщин и 100 мл для мужчин, пива 1 л для женщин и 2 л для мужчин. Для женщин порции меньше, поскольку у них мышечной массы меньше, а именно она участвует в метаболизме алкоголя. Чем больше мышечной массы, тем больше возможность "переработать" количество выпитого алкоголя.

Если же вы не рассчитали силу и на утро проснулись с похмельным синдромом, Бурляева говорит, что самым правильным способом избавиться от него будет соблюдение питьевого режима. Нужно увеличить количество потребляемой жидкости: к своей расчетной нормы (как правило, она составляет около 1,5 л в сутки) прибавить еще 20-30%. Таким образом удастся быстрее вывести из организма токсические вещества. Лучше всего пить просто воду, можно воду с лимоном или лаймом для придания вкуса. Не стоит пить при похмелье сладкую газировку - она только усугубит состояние. Минеральная вода при похмелье не вся одинаково полезна. Столовая минеральная вода содержит небольшое количество микроэлементов - ее употреблять при похмелье можно. А в лечебной минеральной воде уровень минерализации существенно выше, и, например, натрий будет только усиливать жажду. Можно пить зеленый чай - он обладает мочегонным эффектом, а употребление алкоголя часто сопровождается отечным синдромом. При этом избыточное количество тонизирующих веществ, которые содержатся крепких в чае и кофе, употреблять нежелательно - это добавляет нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая и так выдержала удар алкоголем.

А вот опохмеляться с утра диетолог крайне не рекомендует. "Это не выход из ситуации, потому что любое количество алкоголя негативно влияет на клетки печени, поджелудочной железы. И если перед этим была нагрузка на органы, и часть клеток поджелудочной железы были разрушены, утренний бокал только добавит проблем", - поясняет диетолог. Она уточняет, что узнать наверняка, насколько клетки поджелудочной железы пострадали, можно, сдав наутро биохимический анализ крови. Если гамма-глутамилтранспептидаза будет повышена, это будет служить индикатором, что больше алкоголя нельзя употреблять ни капли.

Кроме воды и чая, в борьбе с похмельем помогут также сложные углеводы. Крупы, хлеб, хлебцы, отруби способны уменьшить негативное влияние алкоголя за счет того, что пищевые волокна абсорбируют некоторые токсические вещества, которые образуются с употреблением алкоголя. А вот рассол и огурцы полезны только с той точки зрения, что они вызовут жажду - в результате человек будет больше пить жидкости, которая выведет токсины, но при этом усилят отеки. Поэтому можно обойтись и без этого "промежуточного" этапа.