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05.01.2021 14:42
Рубрика: Общество

Доктор рассказал, чем компенсировать зимой недостаток солнца

Текст: Ирина Невинная
Солнце очень полезно для здоровья, оно оказывает многофакторное системное воздействие на организм. Основатель Школы ресурсов здоровья, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин рассказал, что может помочь заменить солнечный свет зимой, когда его остро не хватает из-за короткой продолжительности светового дня и пасмурной погоды.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доктор рекомендует "ловить" солнечные окна в погоде и, когда солнце выглядывает хотя бы ненадолго, откладывать все дела и отправляться на прогулку. А хотя бы отчасти компенсировать дефицит солнечного света можно с помощью пяти факторов.

1. Свет

"Для бодрости нужно много яркого света. Это и мощные лампы светотерапии (10 000 люкс у глаза) или собранные системы. Особо хороши они утром (когда завтракаете и работаете). Также ловите просветы в облаках, выходите на улицу, работайте у окна. Яркий свет поддержит ваше настроение", - говорит доктор Беловешкин.

2. Витамин D

Что нельзя делать при приеме витаминов

В зимнее время при пасмурной погоде даже яркий свет не содержит ультрафиолета в своем спектре. Поэтому Беловешкин рекомендует восполнять недостаток витамина D c помощью добавок: "Если у вас низкий уровень витамина D, то компенсируйте его добавками. Природой задумано, что, худея зимой, вы получаете депонированный в жире витамин D. Есть, конечно, и УФ-лампы для домашнего использования, но к ним стоит подходить индвидуально, взвешивая "за" и "против" - фотостарение кожи реально".

3. Оксид азота

"Солнце способствует образованию оксида азота, который важен для здоровья сосудов, - напоминает эксперт. - Компенсировать его недостаток можно увеличением физической активности, которая также стимулирует образование NO. Если на улице это невозможно, то смотрите сериал на велотренажере, работайте стоя, купите домой скакалки, балансиры, турник. Также не будем забывать про продукты, содержащие полезные нитраты (красная свекла) и добавки (например, цитруллин)".

4. Эндорфины

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"Солнце запускает выработку меланина, но этот процесс идет хитрым путем. Сначала синтезируется проопиомеланокортин - удивительный гипофизарный прогормон, - говорит доктор Беловешкин. - Сам он неактивен, но служит источником для липотропина (гормон жиросжигания), эндорфинов (удовольствие), меланоцитстимулирующего гормона (цвет кожи), адренокортикотропного гормона (контроль стресса). То есть одновременно с загаром мы получаем эндорфины и много других полезных для организма метаболитов. Но солярий опасен для здоровья. Поэтому зимой эндорфины мы можем получить другими способами - пробежкой, баней, закаливанием".

5. Каротиноиды

"Загорать в солярии вредно, но это не повод ходить бледным. Цвет кожи зависит от присутствия в организме не только меланина, но и жирорастворимых каротиноидов. Это ликопин томатов, криптоксантин апельсинов, бета-каротин моркови, астаксантин красной рыбы и многие другие. Если вы едите много овощей, то ваша кожа будет иметь красивый золотистый оттенок, а бледность зимой выдает любителя макарон. Как вариант - добавка астаксантина", - советует Беловешкин.

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