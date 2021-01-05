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05.01.2021 10:24
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения в 2021 году

Текст: Светлана Ментюкова
Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", - передает его слова РИА Новости.

По мнению аналитика, среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом обладают юань и иена.

Зельцер также отметил, что интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд (ЮАР) и рупия (Индия). При этом он обратил внимание, что Индия за счёт эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков. Однако, отметил эксперт, эти валюты для жителей России экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности.

Он также рассказал о перспективах национальной валюты. На его взгляд, рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Однако для этого должны сложиться определённые условия: стабильная цена на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижение санкционного давления со стороны США и Европы.

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"Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности. И здесь мы полностью разделяем оценки перспектив отечественной валюты. С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля", - заключил Зельцер.

Экономика Финансы Валютный рынок

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