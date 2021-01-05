Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения в 2021 году

Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", - передает его слова РИА Новости.

По мнению аналитика, среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом обладают юань и иена.

Зельцер также отметил, что интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд (ЮАР) и рупия (Индия). При этом он обратил внимание, что Индия за счёт эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков. Однако, отметил эксперт, эти валюты для жителей России экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности.

Он также рассказал о перспективах национальной валюты. На его взгляд, рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Однако для этого должны сложиться определённые условия: стабильная цена на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижение санкционного давления со стороны США и Европы.

"Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности. И здесь мы полностью разделяем оценки перспектив отечественной валюты. С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля", - заключил Зельцер.