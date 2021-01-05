Фитнес-центры Южной Кореи провели акцию против мер соцдистанцирования

Более тысячи фитнес-центров в столичном регионе Южной Кореи провели демонстративную акцию неповиновения новым мерам социального дистанцирования, обвинив власти в несправедливом и избирательном подходе к работе различных заведений в условиях пандемии COVID-19.

С 4 января, несмотря на прямой запрет властей, около трех сотен фитнес-центров в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнги возобновили работу, пригласив клиентов снова заняться спортом. Еще около 700 аналогичных заведений примкнули к акции путем открытия тренажерных залов и присутствия сотрудников, но без приема посетителей. В заявлении Ассоциации менеджеров фитнес-индустрии Кореи говорится, что вступившие в силу с понедельника 4 января модифицированные меры уровня 2,5 социального дистанцирования несправедливы и избирательны.

Поводом для массового недовольства стало решение властей продлить меры соцдистанцирования еще на две недели - до 17 января, но при этом части заведений в столичном регионе разрешили возобновить работу при условии соблюдения некоторых ограничений. Так, частные учебные курсы, школы балета, кружки тхэквондо получили право возобновить работу, если в группе за один раз будет присутствовать не более девяти человек. До 9 часов вечера разрешено теперь и функционирование горнолыжных курортов, которые могут принимать одну треть от максимального количества посетителей.

Сотрудники фитнесс-центров же считают, что занятия в тренажерных залах и студиях пилатеса, которые тоже попали под запрет, с точки зрения возможности заражения коронавирусом безопаснее, чем танцы или тхэквондо. "В тхэквондо или танцах люди часто касаются друг друга, в фитнес-центрах обычно такого нет. Тогда почему им разрешено заниматься, а у нас нет?! - возмутились владельцы и сотрудники тренажерных залов. - Мы понимаем, что из-за коронавируса неизбежно надо принимать меры по ограничениям, но давайте это делать на справедливой и логичной основе", - отмечают они. По словам сотрудников, большинство тренажерных залов и студий пилатеса находятся на грани банкротства и не могут оплачивать аренду и прочие расходы. В этой ситуации невозможность хотя бы частично возобновить работу, когда схожим заведениям позволили это делать, вызывает возмущение.

Большой резонанс получил трагический случай в Тэгу, где счеты с жизнью счел мужчина-владелец фитнес-центра. Хотя в полиции заявили, что самоубийство не связано с долгами спортивного клуба, но в соцсетях циркулируют противоположные слухи.

В настоящий момент на сайте администрации президента РК размещена петиция с призывом разрешить фитнес-центрам работу на ограниченных условиях. Свое согласие с ней выразили уже более 180 тысяч человек.

В правительстве Южной Кореи заявили, что они осведомлены о возмущении и претензиях, пообещав доработать меры социального дистанцирования. При этом власти напомнили, что за нарушение мер предусмотрен штраф - до 3 млн вон (около 2800 долларов) с заведения и до 100 тысяч вон (около 92 долларов) с посетителя.

Впрочем, похоже, что эта волна неповиновения может пойти в Южной Корее и дальше. Свое недовольство стали выражать владельцы кофеен, которым разрешено торговать только на вынос, тогда как ресторанам, включая заведениям быстрого питания, где также можно выпить кофе, разрешено работать до 9 вечера.