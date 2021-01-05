Генпрокуратура РФ выявила попытки повышения цен на продукты

Генеральная прокуратура РФ провела масштабный мониторинг цен на продукты, который позволил пресечь попытки увеличения цен с начала пандемии.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары. Кроме того, удалось предупредить необоснованный рост цен в Башкортостане и Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах. В первом полугодии 2020 года проверки помогли вскрыть более 600 нарушений в ценообразовании на продовольственные товары. Для их устранения внесено свыше 270 представлений.

"К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 330 виновных лиц", - рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Там отметили, что для предупреждения случаев необоснованного повышения цен объявлено более 540 предостережений.

Проверки исполнения законодательства проводились в Дальневосточном федеральном округе. Так, в Камчатском и Хабаровском краях, Амурской и Магаданской областях прокуроры выявили и пресекли несколько попыток превысить регулируемые предельные размеры торговых наценок к стоимости продукции, которая реализуется в районах Крайнего. В качестве примера в Генпрокуратуре рассказали, что в Петропавловске-Камчатском удалось снизить стоимость хлеба, продажа которого производилась в магазинах с завышением максимально допустимой 10 процентной розничной торговой надбавки. Кроме того, в Якутии было устранено превышение таких надбавок на 47 продовольственных товаров, включая детское питание. В Бурятии после вмешательства прокурора была снижена цена на гранулированный чай и подсолнечное масло, торговая наценка на которые превышала максимально возможную на 39 процентов и 35,5 процента.

В Генпрокуратуре отметили, что в ходе мониторинга были предотвращены попытки ряда хозяйствующих компаний, хранящих зерно, необоснованно увеличить цены на свои услуги. Так, в Саратовской и Новосибирской областях после вмешательства прокуроров элеваторы снизили цену услуг на хранение зерна на 40 процентов.