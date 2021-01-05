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05.01.2021 11:24
Рубрика: Культура

Гетеборгский кинофестиваль изолирует кинолюбителя на острове в море

Текст: Сусанна Альперина
Пандемия повлияла и на работу кинотеатров (во многих странах они закрыты), и на мировые кинофестивали. Самый большой кинофестиваль в Скандинавии - в Гетеборге - придумал этому вызову времени довольно оригинальный ответ. Он сообщил о том, что создает изолированный кинотеатр на острове с маяком Патер Ностер.

"Один кинолюбитель сможет насладиться фестивалем в полной изоляции на скале далеко в море, с фильмами в качестве своих единственных спутников", - говорится в сообщении фестиваля. Помимо этого, в двух знаковых местах Гетеборга также пройдут эксклюзивные показы фильмов для... одного человека. Это произойдет на арене Scandinavium и в кинотеатре Draken.

Фото: GERARD JULIEN / AFP
Берлинский кинофестиваль пройдет онлайн

Фестиваль 2021 года будет цифровым, и зрители получат доступ ко всем фильмам, премьерам и выступлениям через онлайн-платформу. Но при этом некоторые участники еще и получат уникальный опыт. Гетеборгский кинофестиваль ищет кого-то, кто готов провести одну неделю в социальной изоляции, на небольшом острове в Северном море, вдали от семьи, друзей и мобильного телефона. Каждый желающий может подать заявку на сайте киносмотра. Смотреть можно будет только фильмы из программы кинофестиваля. Каждый день он или она будут давать отчет о просмотренном и об опыте пребывания в одиночестве на изолированной скале в огромном море. Патер Ностер расположен на самом краю архипелага в одном из самых пустынных и продуваемых всеми ветрами мест Швеции.

"Фокус фестиваля 2021 года - социальное дистанцирование. Мы исследуем новый мир, возникший после пандемии, и роль кино в нем. Создание изолированных фильмов для одиночных зрителей в знаковых местах - это способ обеспечить полностью безопасные фестивальные показы, но также и попытка понять, как пандемия изменила отношения людей и кино. На Патер Ностер все дело в полной изоляции, которую испытали так много людей по всему миру за последний год...", - говорит Йонас Хольмберг, художественный руководитель Гетеборгского кинофестиваля.

Интересно, сколько фестивалей в других странах повторят этот опыт Гетеборга. В том числе и в России - ведь у нас столько удаленных и красивых мест. И можно только представить, какая ответственность лежит на программных директорах фестиваля - собрать такую программу, чтобы она была интересна даже отшельнику, которому более нечем заняться - только смотреть кино.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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