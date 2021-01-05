Гинцбург: Вакциной "Спутник V" привили уже более 1 млн россиян

Более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России) Александр Гинцбург.

"На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", - передает его слова РИА Новости.

Гинцбург отметил, что Минздрав с Росздравнадзором в рамках гражданского оборота ведут мониторинг состояния привитых. По его словам, никаких новых нежелательных реакций не выявлено.