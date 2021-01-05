Глава Минстроя пообещал увеличить объем расселения из аварийного жилья

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин пообещал в 2021 году расселить из аварийного жилья 130 тысяч человек, то есть на 10 тысяч больше запланированного.

Во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина по социальным вопросам он доложил, что в 2020 году было расселено 128 тысяч человек​​​.

"Вот было 128, а планируете 120. То есть это в определенном смысле снижение. Небольшое, но все-таки снижение", - заметил президент, комментируя доклад министра.

"Уменьшать не будем, Владимир Владимирович, 130 тысяч выполним", - заверил Файзуллин.

"Молодец. Хорошо. Договорились", - ответил президент.

Глава Минстроя также подчеркнул, перед субъектами стоит задача активнее вовлекаться в процесс расселения людей из аварийного жилья, тем более что объем строительства и выданных разрешений позволяет это сделать.