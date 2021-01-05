Главные гастроли и рок-премьеры 2021 года

Многие концерты были перенесены с 2020-го из-за пандемии коронавируса. Но нет худа без добра: в самоизоляции у звезд рока появилось немало ярких премьер, а кто-то поедет в тур уже и с новым альбомом.

"Аквариум" - 28 мая. "Крокус Сити Холл", Москва

Изначально этот концерт планировался на 12 декабря 2020 года. И в этот вечер "Аквариум" должен был представить свой альбом "Знак огня", выпущенный еще в июне.

Но под самый Новый Год, 31 декабря, группа неожиданно показала еще одну премьеру - диск "Тор". Между прочим, уже пятый альбом за год! В "Торе" - девять песен. Семь из них выходили отдельными синглами, теперь они частично переработаны. Плюс к нам добавились и две абсолютно новые: "Вести с Елисейских полей" и "Берни и Кьяран". Их Борис Гребенщиков сочинил, уже работая в студии над пред-продакшном, и не пожалел для нового альбома. Свежие песни "с пылу, с жару", он, кстати, играть любит, выходит с ними на сцену, даже заранее не анонсируя.

Так что, скорее всего, теперь одновременно представит сразу два диска: "Знак огня" и "Тор".

"Сплин" - 23 февраля, Adrenaline Stadium, Москва

Тоже приятные перемены: "Сплин" собирался сыграть в этом клубе еще под новый год. Но его закрыли на 30 дней по решению суда из-за нарушения антиковидных мер на выступлении 4 декабря группы "Кипелов"… Зато с тех пор у "Сплина" вышел новый альбом "Вира и майна", который меломаны уже успели вдоволь послушать. Что ж, значит, будет проще и интереснее подпевать - уже 23 февраля 2021 года, на той же площадке, с теми же билетами, не утратившими своего действия...

Hurts (Великобритания) - Санкт-Петербург, Москва, Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток, Екатеринбург, Сургут, Уфа, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Краснодар, Воронеж…

Сладкоголосые кудесники инди-поп музыки - любители нежных, драматичных и напевных хитов, среди которых выделяются цепкие и пылкие баллады, изначально хотели приехать в Россию еще 17 февраля 2020 года. Но из-за опасности COVID-19 будут вынуждены стартовать лишь 19 октября 2021-го. Зато 4 сентября у них вышел уже и новый альбом Faith, который можно будет купить в фойе концертных залов, как и новый эксклюзивный мерч (то есть сувениры - футболки, кружки, значки и т.д.).

Faith, кстати, очень хорош - он наследует славе их дебютного релиза 2011 года Happiness. Столь же изящен, романтичен и изыскан, да и новых хитов снова много.

Bring Me The Horizon (Великобритания) - Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара, Краснодар, Воронеж, Санкт-Петербург, Москва

Стремительная, напористая, зычная и агрессивно-мелодичная группа всегда славилась контрастами, тягой к перепадам напряжения в музыке и технологичным шоу. За время домашнего заточения музыканты записали философский альбом Post Human: Sirvival Horror. Причем каждый музыкант записывал свои партии на удаленке и присылал другим по интернету.

На скоростях, мелодиях, кураже и драйве на девяти новых песнях это, впрочем, не сказалось. А еще "горизонты" увлеклись компьютерными играми, мыслями о роботах, футуризме. И теперь приедут в Россию уже как раз с этим новым диском. Идея его: вместе задуматься о том, как выживать в сложные времена… Старт российского тура уже 18 мая, в Новосибирске.

Эрик Клэптон (Великобритания, США)

Пожалуй, главные гастроли года. Легендарный блюзмен, близкий друг Beatles, Клэптон собрался в Европу еще прошлой весной в мае 2020 года. Теперь приедет в Москву и Санкт-Петербург уже в конце мая 2021-го. Времени Эрик даром не терял, записывался в студии. И 18 декабря выпустил, например, совместный сингл с Ваном Моррисоном Stand And Deliver. Конечно, главного блюзового гитариста мира, кумира еще 60-х, все очень ждут.

Кстати

Также анонсировали свой приезд в Россию Бьорк (она выступит со своим оркестром) 14 июня в столичном "Крокус Сити Холле", причем цена на билеты будет кусаться - не меньше 4950 рублей за самые неудобные места;

Легенда биг-бита Fatboy Slim выступит в семитысячном зале Adreniline Stadium;

Подтвердили свои очередные концерты в России и Placebo, The Offspring, My Chemical Romance, Killers, Ян Андерсон, Nightwish и Megadeth.