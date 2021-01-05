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05.01.2021 18:50
Рубрика: Экономика

Голикова: Нуждающихся в пособии детей оказалось больше, чем ожидали

Текст: Светлана Ментюкова

Число детей в возрасте от трех до семи лет, нуждающихся в пособии, оказалось существенно больше, чем ожидалось. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании у президента Владимира Путина в Ново-Огарево.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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"Количество детей, которые реально оказались нуждающимися в получении такой выплаты, оказалось существенно больше, чем мы предполагали ранее. То есть сейчас по 2020 году мы заплатили 4,7 миллионам человек", - сказала она.

Она пояснила, что разница в данных появилась в результате расхождения официальных и реальных данных о количестве нуждающихся в пособиях семей. По ее словам, информационные системы, из которых были взяты данные по субъектам РФ по выплатам, страдали большим недостатком - "количество детей и семей соответственно, которые нуждались в получении таких пособий, было занижено, потому что пособия, которые выплачивались в регионах, были ничтожными".

"Помните, мы обсуждали тему еще со сторублевыми пособиями, которые действовали аж с начала 2000-х годов и не менялись в регионах страны. Безусловно, когда средний уровень пособия оказался 5900 (рублей), то, конечно, количество людей, которые пришли за получением пособия, оказалось существенно больше", - подчеркнула она.

Татьяна Голикова отметила, что такая ситуация позволяет людям повысить свой доход и выйти из бедности, но для того, чтобы оценить реальное положение дел, был использован опыт Москвы и Татарстана, а также других регионов, которые давно работают в этом направлении.

Все документы для пособий на детей принимаются в электронном виде
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