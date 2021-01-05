Иран обогатил уран до "оружейного" уровня

Иранским специалистам на ядерном объекте в Фордо удалось произвести обогащение урана до 20 процентов. Об этом рассказал представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, уточнив, что это произошло вечером в понедельник.

В Госдепартаменте США назвали действия Тегерана "вымогательством". В американском внешнеполитическом ведомстве, которое цитирует агентство ТАСС, заявили, что будут обращаться к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью информирования по ядерной деятельности Ирана.

Напомним, в рамках сделки Ирана с шестеркой международных посредников был установлен предел обогащения в 3,7 процента. Но администрация Дональда Трампа в 2018 году в одностороннем порядке вышла из соглашения, возобновив санкционный режим в отношении Исламской Республики. В Тегеране в ответ поэтапно приостанавливали свои обязательства, в том числе разрабатывали документ, позволяющий вернуться к обогащению урана до "оружейного" уровня в 20 и более процентов. Дополнительный импульс принятию постановления придало недавнее убийство ключевого иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.