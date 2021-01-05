Изобретать в 2021 году стало в три раза выгоднее

Вознаграждения, которые получают изобретатели, создавшие новые объекты интеллектуальной собственности в рамках выполнения служебные задания, начиная с 2021 года увеличились втрое. Теперь талантливые инженеры, конструкторы и авторы прорывных идей, реализовавших их в рамках своей работы, получают премию размером в три средние зарплаты. Раньше такое вознаграждение было на уровне среднего заработка за один месяц.

Соответствующие правила были утверждены правительством в 2020 году, они вступили в силу 1 января этого года. Их применяют в тех случаях, когда вознаграждение за служебные изобретения специально не прописано в трудовом договоре сделавшего их работника, уточнили в правительстве.

Увеличение вознаграждения изобретателям стало одной из мер, предусмотренных "дорожной картой" трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности. Этот план был утвержден правительством в августе прошлого года. Его основная задача - стимулировать творческую активность и развитие рынка интеллектуальной собственности.