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Рубрика: Экономика

Изобретать в 2021 году стало в три раза выгоднее

Текст: Алексей Дуэль

Вознаграждения, которые получают изобретатели, создавшие новые объекты интеллектуальной собственности в рамках выполнения служебные задания, начиная с 2021 года увеличились втрое. Теперь талантливые инженеры, конструкторы и авторы прорывных идей, реализовавших их в рамках своей работы, получают премию размером в три средние зарплаты. Раньше такое вознаграждение было на уровне среднего заработка за один месяц.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Соответствующие правила были утверждены правительством в 2020 году, они вступили в силу 1 января этого года. Их применяют в тех случаях, когда вознаграждение за служебные изобретения специально не прописано в трудовом договоре сделавшего их работника, уточнили в правительстве.

Увеличение вознаграждения изобретателям стало одной из мер, предусмотренных "дорожной картой" трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности. Этот план был утвержден правительством в августе прошлого года. Его основная задача -  стимулировать творческую активность и развитие рынка интеллектуальной собственности.

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